Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Фото: iStock/Gabriel Bach
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, есть документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах животных без владельцев. Колесников добавил, что запрет будет введен уже в этом году.
Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным. Если питомец небольшого размера, будет достаточно переноски. А если поедете с крупным питомцем, например, с большой собакой, обязательно возьмите намордник и подстилку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В РЖД рассказали, каким будет дизайн высокоскоростных поездов для ВСМ
В РЖД вводят скидку 15% на путешествия с детьми
Число отставленных от движения поездов РЖД за год выросло более чем вдвое
Дарья Осипова