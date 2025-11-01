«Некрокомиккон» в Петербурге могут отменить из-за пропаганды сатанизма*

01 ноября 2025, 04:08

Фото: istockphoto / Roman Chekhovskoy

Петербургский фестиваль «Некрокомиккон» оказался под угрозой срыва. Организатор мероприятия Дмитрий Трушков в беседе с РЕН ТВ назвал возможную причину его отмены.





По его словам, разрешение на проведение фестиваля было получено от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Однако после обращения властей Красногвардейского района ситуация изменилась.



В официальном ответе районной администрации содержится требование предоставить уточнённую информацию о целях мероприятия. При этом изначально организаторы подавали заявку на проведение выставки, а не фестиваля.



Несмотря на возникшие сложности, площадку начали готовить. По словам Трушкова, сейчас администрация Красногвардейского района обвиняет организаторов в пропаганде запрещенной организации.



«Мы решили, почему должны отменяться, мы ничего не нарушаем. Нас администрация Красногвардейского района обвинила в том, что мы сатанисты*», — сказал он.