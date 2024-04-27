Нелегальная свалка обойдётся хозяйке участка в Подмосковье более чем в 2 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Более двух миллионов рублей планирует взыскать министерство экологии и природопользования Московской области с владелицы земельного участка в Ленинском городском округе, на котором по её недосмотру образовалась свалка строительных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Гражданке принадлежит земельный участок в поселке Горки Ленинские. Владелица не обеспечила должный контроль за состоянием своих земель, в результате здесь образовалась свалка», — отметил глава регионального Минэкологии Тихон Фирсов.Эксперты оценили ущерб, который свалка строительного мусора нанесла почвам, более чем в два миллиона рублей. Исковое заявление против хозяйки участка на взыскание этой суммы подано в Арбитражный суд.
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Лев Каштанов