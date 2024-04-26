В Дмитровском округе оштрафовали двух нелегальных перевозчиков мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух нарушителей правил перевозки строительных отходов задержали в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Одного из нарушителей задержали в селе Озерецкое, он ехал на машине, загруженной строительным мусором. Второго задержали в посёлке Некрасовский: он перевозил на самоходной технике бой кирпича и бетона. У обоих задержанных не было разрешительных документов на перевозку отходов», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.На задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении и наложены штрафы.
Ранее сообщалось, что подмосковные инспекторы экологического надзора в городском округе Коломна провели проверку предприятия, занимающегося переработкой бывшего в употреблении пластика.
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