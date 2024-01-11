Нелегальная свалка в деревне Сапроново обойдётся владельцам земли в 2 млн рублей

Фото : пресс-служба Минэкологии МО
Более 2 млн рублей заплатят владельцы нескольких участков земли в деревне Сапроново Ленинского округа Подмосковья за организацию нелегальной свалки, такое решение вынес Домодедовский городской суд по иску Минэкологии Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«Иски были поданы против трёх частных лиц и муниципалитета, поскольку один из замусоренных участков оказался в муниципальной собственности», — отмечается в сообщении.Сумма иска составила более 2 млн рублей, так как именно на такую сумму был оценен ущерб, нанесённый землям нелегальной свалкой. Ущерб рассчитали специалисты в ходе надзорных мероприятий, которые проводило министерство экологии и природопользования региона.
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