Птицей года в России стал чиж

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Анна Евсеева
Чижа выбрали птицей наступившего года, об этом сообщили в Союзе охраны птиц России, передаёт пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Численность чижей в последнее время снижается, поэтому птица нуждается в охране и заботе», — отмечается в сообщении.В связи с изменением климата чижи всё чаще не улетают зимовать на юг, поэтому в Подмосковье их можно встретить и зимой. Чижи обитают не только в лесах, но и в зелёных городских зонах. Птиц нельзя беспокоить и важно сохранять их кормовую базу: березу и ольху. Семена именно этих деревьев являются их основной пищей.
Летом чижей заметить трудно, но весной и осенью — в период гнездования и когда на крыло поднимается собирается молодняк — чижей можно увидеть почти всюду.
Сейчас в России насчитывается около 4 с половиной миллионов чижей, при этом предсказать, сколько особей зафиксируют орнитологи в наступающем году практически невозможно: в регионах заметили, что в разные годы чижей или очень много, или нет ни одного.
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