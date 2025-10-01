Сервис «Поиск домашних животных» в Подмосковье привлек 15 тыс. пользователей

01 октября 2025, 10:32

оригинал Фото: istockphoto / Chalabala

Онлайн-сервис «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области с момента запуска посетили почти 15 тысяч раз, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Технологию фотоаналитики на базе искусственного интеллекта для сервиса разработала компания NtechLab. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что сервис стал востребованным среди жителей региона. По её словам, благодаря ему можно искать потерянных и найденных питомцев не только по описанию, клейму или чипу, но и с помощью технологии ИИ-поиска.



«Пользователь загружает фотографию животного, а система на основе искусственного интеллекта подбирает подходящие объявления. С начала работы этой функцией уже воспользовались более 1,3 тыс. раз», — пояснила Куртяник.

«Внешность животных так же уникальна, как и у людей. Наше решение доказало востребованность, и мы планируем запустить его еще как минимум в одном регионе», — отметил гендиректор компании Алексей Паламарчук.