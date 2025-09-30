Слон перевернул каноэ с туристами и едва не затоптал женщину в кишащей крокодилами реке

30 сентября 2025, 18:27

В Ботсване слон опрокинул каноэ с туристами и едва не затоптал женщину

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Ботсване встреча со стадом слонов едва не закончилась трагедией для туристов. Об этом сообщает Daily Mail.





Все произошло 28 сентября. В тот день несколько человек из Великобритании и США в сопровождении гидов сплавлялись на каноэ по дельте реки Окаванго. В какой-то момент они подплыли к стаду слонов, среди которых находилась самка с детенышами. Вожак, восприняв людей как угрозу, накинулся на лодки и перевернул две из них.



Затем животное вернулось к одной из путешественниц — оно ударило ее хоботом и едва не затоптало в воде, кишащей крокодилами. На помощь женщине бросился муж, который вытащил ее на берег.

«Они чудом выбрались, все четверо могли не пережить встречи со столь сильно разъяренным зверем», — отметил бывший южноафриканский рейнджер.