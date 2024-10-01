Нелегальных перевозчиков мусора в Одинцове оштрафовали на 2 млн рублей

Фото: пресс-служба Минтера МО
Около двух миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Одинцовском городском округе в минувшем сентябре по данным с дорожных камер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На территории Одинцовского округа в сентябре с помощью дорожных комплексов фотовидеофиксации был замечен 71 нелегальный перевозчик. Сумма штрафов составила порядка 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Больше всего нарушителей камеры зафиксировали на Можайском шоссе, на участке трассы М-7 ««Железнодорожный — Новый Милет — Торбеево» и на участке трассы М-1 «Полевая — Можайское шоссе».
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Лев Каштанов