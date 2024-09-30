Владелец земли в Одинцовском округе заплатит более 300 тысяч рублей за свалку

Фото6 пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была обнаружена на участке в деревне Чапаевка Одинцовского городского округа, ущерб, который свалка нанесла почвам, эксперты оценили в 308 тысяч рублей, его выплатит владелец земли, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Надзорные мероприятия в деревне Чапаевка провели по запросу администрации округа. В результате было установлено, что на площади 575 квадратных метров размещено 625 кубометров строительного мусора, сумма ущерба составила 308 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Собственник участка, который не обеспечил контроль за его состоянием, отказался добровольно возместить нанесённый почвам ущерб, поэтому Минэкологии области подало на него в суд. Суд подтвердил законность требования о возмещении ущерба.
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