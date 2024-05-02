Нелегальных перевозчиков отходов в Подмосковье за месяц оштрафовали на 15 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более чем 15 млн рублей составила общая сумма штрафов, наложенных на нелегальных перевозчиков отходов в Московской области в апреле по упрощённой системе, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Штрафы по упрощённой системе выписываются водителям, чьи нарушения были зафиксированы дорожными видеокамерами. В апреле за транспортировку мусора без специального разрешения было вынесено 156 постановлений, а сумма штрафов составила 15 миллионов 188 тыс. рублей», — говорится в сообщении.Больше всего нарушителей попалось на участке трассы А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», там оштрафовали 35 грузовиков на 4 млн 235 тысяч рублей. Коме того, на трассах Ленинского округа были оштрафованы 23 водителя на общую сумму 166 тысяч рублей.
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