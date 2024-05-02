В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов

В Подмосковье привели в порядок более 380 дорог к местам притяжения на Пасху и День Победы

Фото: iStock/simpson Более 380 дорог к 268 местам притяжения людей в пасхальные дни и 9 Мая привели в порядок в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. «На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт. Кроме того, восстановили разметку и привели в порядок остановки общественного транспорта и ограждения», — отметил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик. Он добавил, что в предпраздничных работах участвовали 1590 дородных рабочих, было задействовано свыше 900 единиц специальной техники.



В ходе работ на региональных и муниципальных дорогах, ведущих к местам притяжения людей в майские праздники, было ликвидировано около 2 тысяч ям, вымыто около 590 км дорожного полотна и 68 километров ограждений, отмыто более 860 и покрашено свыше 740 автобусных остановок, очищено более 400 км тротуаров, а также восстановлено 74 км дорожной разметки и разметки на 366 тротуарах.



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В Московской Он добавил, что в предпраздничных работах участвовали 1590 дородных рабочих, было задействовано свыше 900 единиц специальной техники.В ходе работ на региональных и муниципальных дорогах, ведущих к местам притяжения людей в майские праздники, было ликвидировано около 2 тысяч ям, вымыто около 590 км дорожного полотна и 68 километров ограждений, отмыто более 860 и покрашено свыше 740 автобусных остановок, очищено более 400 км тротуаров, а также восстановлено 74 км дорожной разметки и разметки на 366 тротуарах.В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоровВ трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 1,7 тыс. дорожных ямВ Московской области дали старт мотосезону Лев Каштанов Следите за нашими новостями

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