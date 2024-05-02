В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
40 аттракционов, установленных в подмосковных парках культуры и отдыха, проверили сотрудники управления государственного технического надзора Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В ходе проведённых проверок нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов не выявлено», — говорится в сообщении.Глава областного Минэкологии Тихон Фирсов отметил, что в предпраздничные дни проверки были усилены.
«Мы заботимся о здоровье и безопасности наших граждан, поэтому важно своевременно выявить нарушения и не допустить аттракционы с недочетами до эксплуатации», — пояснил министр.
Отмечается, что проверки были проведены в парках 13 городских округов: в Ступине, Домодедове, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском округах, а также в Дмитрове. Электростали, Пушкинском, Красногорске, Одинцовском округе, Истре, Подольске, Дубне и Серпухове.
Читайте также:
Завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства
В Подмосковье после зимы запустили большинство фонтанов
Парки Подмосковья обработали от клещей
Лев Каштанов