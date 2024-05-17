Нелегальных перевозчиков стройотходов в Подмосковье с начала мая оштрафовали на ₽3,5 млн

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Общая сумма штрафов, которые начислили в Московской области с начала месяца по данным с видеокамер за нелегальную перевозку строительных отходов, превысила три с половиной миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В первой половине мая дорожные камеры помогли выявить 48 нарушителей, которые теперь пополнят бюджет на сумму более 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что больше всего нарушителей было зафиксировано на дорогах в городском округе Клин, включая 89-й километр Ленинградского шоссе, а также участок федеральной трассы М-10 «Россия» в районе посёлка Кирилловка. Там с начала мая водителям грузовиков выписали 25 штрафов за нелегальную перевозку мусора на общую сумму 2 миллиона 385 тысяч рублей.
Читайте также:
Во дворах Подмосковья отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта
В Подмосковье штрафы парковку у контейнерных площадок за месяц составили 385 тыс. рублей
«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить более 130 случаев парковки на газонах
Лев Каштанов