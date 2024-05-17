Нелегальных перевозчиков стройотходов в Подмосковье с начала мая оштрафовали на ₽3,5 млн

«Ограждения были приведены в порядок на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный в Королёве, на Мишневском шоссе в щёлковской деревне Мишнево, на Волковском шоссе в Мытищах, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Дугина и Кооперативной в Жуковском и на улице 43-й Армии в Подольске», — говорится в сообщении.

