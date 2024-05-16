В Подмосковье штрафы парковку у контейнерных площадок за месяц составили 385 тыс. рублей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
385 тысяч рублей составила общая сумма штрафов, которые выписали автомобилистам в апреле в Московской области за парковку у контейнерных площадок, мешающую мусоровозам вывозить отходы, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«За стоянку автомобилей, мешающих вывозу мусора, В апреле оштрафовали 77 водителей на сумму 385 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего нарушений было зафиксировано на территории Ленинского городского округа: там было выписано 27 штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что сообщать о нарушении правил парковки жители могут через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел».
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