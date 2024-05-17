Во дворах Подмосковья отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 220 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области с начала года, было ликвидировано около 1,2 тыс. дорожных ям, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В настоящее время обновлено уже 220 000 квадратных метров асфальта, устранены 1172 ямы. (…) Всего до конца года во дворах Подмосковья в рамках планового ремонта должны восстановить 575 418 квадратных метров асфальта в 33 городских округах», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что хорошие темпы работы по устранению дефектов асфальтового покрытия во дворах демонстрируют подрядчики в 22 муниципалитетах, в том числе в Химках, Балашихе, Дмитровском, Можайском и Наро-Фоминском округах.
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Лев Каштанов