Нелегальных возчиков мусора в Подмосковье за месяц оштрафовали на 25 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«Больше всего перевозчиков строительных отходов без специальных талонов была замечена на дорогах Клина: на трассе М-10 «Россия», в районе поселка Кирилловка и на 89-м километре Ленинградского шоссе», — отмечается в сообщении.В пятёрку округов с самым большим число выявленных нарушений вошёл также Одинцовский — там зафиксировали 72 неоформленных перевозки строительного мусора, Наро-Фоминский округ — 66 нарушений, Балашиха — 65 и Ленинский округ — 54.
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