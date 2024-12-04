В Подмосковье ввели новую систему ликвидации навалов мусора возле баков

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Упрощённую систему ликвидации мусорных навалов на контейнерных площадках, возникающих из-за переполненности баков, ввели в Московской области, сообщает региональная пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Новая система предполагает беззаявочный вывоз избыточных отходов. Алгоритм действий такой: водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку, фиксирует там мусорный навал, сообщает об этом диспетчеру, который регистрирует заявку и высылает на место ещё один мусоровоз. В случае, если мусор крупногабаритный, за ним приезжает ломовоз», — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье подписано уже 70 соглашений между муниципалитетами и региональными операторами о беззаявочном вывозе избытков мусора. Работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов