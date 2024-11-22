Сумма штрафов за мусор в лесах Подмосковья превысила 11,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более тысячи навалов мусора выявили сотрудники лесной охраны на природных террариях Московской области с начала текущего года, сумма штрафов за нарушение правил санитарной безопасности составила более 11 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Благодаря систематическому патрулированию с начала 2024 года в лесах выявлено более 1000 несанкционированных навалов мусора. Виновные привлечены к ответственности, им назначены административные штрафы на общую сумму 11 миллионов 600 тысяч 750 рублей», — сказал глава Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.Больше всего навалов мусора в текущем году было обнаружено в лесах Одинцовского округа — 73 нелегальных свалки. Второе место антирейтинга занял Орехово-Зуевский округ, где выявили 65 навалов мусора. А замыкают топ-3 антирейтинга Можайский округ и Истра, где нашли по 63 мусорных навала.
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Лев Каштанов