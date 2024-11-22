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Сумма штрафов за мусор в лесах Подмосковья превысила 11,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Более тысячи навалов мусора выявили сотрудники лесной охраны на природных террариях Московской области с начала текущего года, сумма штрафов за нарушение правил санитарной безопасности составила более 11 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.


«Благодаря систематическому патрулированию с начала 2024 года в лесах выявлено более 1000 несанкционированных навалов мусора. Виновные привлечены к ответственности, им назначены административные штрафы на общую сумму 11 миллионов 600 тысяч 750 рублей», — сказал глава Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Больше всего навалов мусора в текущем году было обнаружено в лесах Одинцовского округа — 73 нелегальных свалки. Второе место антирейтинга занял Орехово-Зуевский округ, где выявили 65 навалов мусора. А замыкают топ-3 антирейтинга Можайский округ и Истра, где нашли по 63 мусорных навала.

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Загруженность дорог Московской области утром 22 ноября составляет пять баллов
22 ноября 2024, 09:54

Утром 22 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 993 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают при движении в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за возможных осадков и гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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В приложении «Добродел» упростили доступ к сервису по вывозу ненужных вещей
22 ноября 2024, 09:47

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Сервис «Вывоз ненужных вещей» в подмосковном приложении «Добродел» перенесли на главную страницу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Онлайн-сервис по вывозу ненужных вещей работает в Подмосковье с августа 2024 года. За это время им воспользовались свыше 500 раз. Раньше пользователям приходилось искать этот сервис через поисковую строку, что занимало больше времени и не всегда было удобно. Теперь сервис размещён на главной странице приложения «Добродел», — говорится в сообщении.
Для подачи заявки нужно открыть сервис, внести в онлайн-форму свои контактные данные, адрес и перечень предметов для вывоза, а также указать предпочтительную дату и время. После этого с заявителем свяжется специалист для финального согласования заказа.

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В Подмосковье восстанавливают прерванную штормом подачу электричества
22 ноября 2024, 09:30

Фото: istockphoto.com/BulentBARIS

Электроснабжение ряда домов было прервано в Московской области из-за обрушившегося на столичный регион вечером 21 ноября циклона со штормовым ветром, повалившего деревья на провода, в настоящее время работы по восстановлению подачи электричества ведутся в пяти городских округах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики в пятницу, 22 ноября.
«В связи с падением деревьев на линии электропередачи в настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения в частном секторе ряда населённых пунктов, а также в нескольких СНТ на территории округов Дмитровский, Пушкинский, Воскресенск, Шатура и Чехов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электричества потребителям максимально оперативно.

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Гостехнадзор напоминает о важности соблюдения правил в использовании зимних горок
22 ноября 2024, 09:19

Фото: istockphoto / shironosov

В преддверии зимы Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области напоминает всем владельцам и операторам снежных горок о важности соблюдения правил эксплуатации зимних аттракционов.
В ближайшее время владельцы аттракционов начнут переводить свои объекты в нерабочее состояние. Этот этап имеет большое значение для обеспечения безопасности дальнейшего использования горок.

Гостехнадзор Минэкологии разработал рекомендации для владельцев парков аттракционов, которые касаются правильной подготовки зимних горок. Специалисты акцентируют внимание на необходимости оформления всей необходимой эксплуатационной документации для каждого аттракциона. В эту документацию должны входить паспорт аттракциона и руководство по его использованию.

Важно подчеркнуть, что горки должны соответствовать зимним требованиям технического регламента и иметь сертификат или декларацию соответствия.

Гостехнадзор напоминает владельцам аттракционов об их ответственности и необходимости контролировать состояние оборудования в зимний период. Надлежащее оформление документов и соблюдение правил эксплуатации помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность посетителей.

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Итоги конкурса «Педагогический дуэт — 2024» подвели в Московской области
22 ноября 2024, 09:12

Фото: Министерство образования Московской области

В колледже «Подмосковье» прошёл региональный конкурс педагогического мастерства среди молодых учителей и их наставников «Педагогический дуэт — 2024», сообщает Министерство образования Московской области.
Ежегодный конкурс направлен на выявление передовых педагогических практик, развитие наставничества, поддержку творческих инициатив молодых специалистов и формирование положительного имиджа педагогической преемственности.

Команды преподавателей представили свои учебные заведения перед экспертной комиссией, продемонстрировав высокий уровень профессионализма, креативности и преданности своему делу.

По результатам конкурса победителями стали преподаватели Ступинского техникума имени А. Т. Туманова Надежда Коляда и Елизавета Тарасова.

Второе место досталось представителям Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Екатерина Горюнова и Евгения Шаповалова.

Жюри присудило третье место преподавателям Светлане Орловой и Людмиле Мишуре из Физико-технического колледжа.

В рамках специальной номинации «От победителя к победителю» награды получили преподаватели Наталья Урусова и Валерия Гуляева из Щёлковского колледжа.

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В России предложили ужесточить контроль за трудовой миграцией
Песков: миграцию в РФ нужно жестко регламентировать для борьбы с преступностью
22 ноября 2024, 05:36

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов. Он подчеркнул, что правила должны быть жесткими, но при этом понятными и удобными для всех сторон, передает РИА Новости.
Песков отметил, что Россия может использовать опыт других стран, где успешно выстроены системы регулирования трудовой миграции. Это позволит снизить риски и создать четкую структуру взаимодействия.

Ранее Владимир Путин заявил, что при привлечении мигрантов власти должны учитывать интересы граждан России.

Президент подчеркнул важность знания мигрантами законов, соблюдения норм и владения русским языком. Он также отметил, что условия проживания мигрантов должны быть достойными и соответствовать человеческим стандартам.

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С бывшего замминистра обороны потребовали взыскать огромную сумму в миллиарды рублей
АСВ и «Оборонстрой» требуют взыскать с Тимура Иванова более 4 млрд рублей
22 ноября 2024, 04:43

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и компания «Оборонстрой», признанные потерпевшими по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, требуют взыскать с фигурантов более 4,2 миллиарда рублей. Гражданские иски поданы в рамках расследования дела о растрате и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.
В материалах дела указано, что Иванов проходит по трем уголовным эпизодам.

Первый связан с растратой более 205 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и судна «Амбал», эксплуатируемого в Калининграде.

Второе дело касается хищений в размере свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Среди фигурантов упоминаются экс-подчиненный Иванова Антон Филатов, бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, а также гражданин Германии Феликс Нойберг, объявленный в международный розыск.

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Имущество экс-замгубернатора Петербурга арестовано почти на миллиард рублей
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Лавленцева почти 1 млрд руб
22 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего заместителя губернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму почти 1 миллиард рублей.
Как сообщает ТАСС, это стало частью судебного разбирательства по делу о растратах, в которых он обвиняется.

Согласно приговору, арест наложен на имущество Лавленцева общей стоимостью 992 млн рублей, включая доли в коммерческих компаниях, земельные участки в Московской и Тверской областях, недвижимость в Москве и Подмосковье, а также личный тир.

Кроме того, как дополнительно упоминается в приговоре, арестовано имущество другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей.

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#земельные участки
#рф
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В Приморье объявили штормовое предупреждение
Гидрометцентр: Приморье накроет циклон с мокрым снегом и метелью 26-27 ноября
22 ноября 2024, 03:58

Фото: iStock/ronniechua

Приморский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение на 26-27 ноября, предупреждая о сильных осадках, гололеде и мокром снеге. По данным синоптиков, погодные условия будут вызваны влиянием активного циклона.
Во Владивостоке и большинстве районов края ожидаются осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег и снег. За 12 часов может выпасть от 15 до 45 мм дождя или смешанных осадков, а при чистом снеге — 7-19 мм. В некоторых районах прогнозируются очень сильные осадки — более 50 мм за 12 часов.

Осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега, гололедом, местами метелью и грозами. Скорость ветра составит 15-24 м/с, на побережье и во Владивостоке возможны порывы до 32 м/с.

Пресс-служба гидрометцентра уточнила, что разрушительного ледяного дождя, как в прошлые годы, не ожидается.

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