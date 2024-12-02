Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Минчистоты Московской области упростит порядок получения мест для размещения пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля. Новая электронная услуга сократит срок процедуры получения разрешения.
Сервис будет запущен 10 декабря, рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Владислав Мурашов.
В рамках услуги будет создана карта на базе «Геопортала Подмосковья». На этот портал планируется нанести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены.
Что касается развития сети фандоматов, то потребность Московской области – 5 тыс. таких мест.
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«Мы должны реализовать в декабре наш новый сервис. Наносим 3 тыс. точек, где должны быть размещены фандоматы. Далее через «Госуслуги» подаётся заявка. Она рассматривается шесть дней. Общий срок на заключение соглашения – семь дней. Далее задача бизнеса – поставить объекты для приёма пластика и одежды. Задача была поставить 3 тыс. фаноматов. На сегодня 95% от плана выполнено – это 2 834 места. Очень хорошие цифры. Карта уже отработана и настроена, 10 декабря мы её запускаем», – рассказал Мурашов в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
В рамках услуги будет создана карта на базе «Геопортала Подмосковья». На этот портал планируется нанести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены.
Что касается развития сети фандоматов, то потребность Московской области – 5 тыс. таких мест.
«Сегодня уже размещено 700 под ПЭТ и алюминий, а также 1500 – под текстиль. Задача была подобрать дополнительно около 3 тыс. новых мест. Объём сбора мусора в год составит 15 тыс. тонн. Причём это мусор не для захоронения, а для переработки. Это примерно 2,5% о общего объёма захоронений», – пояснил Мурашов.Он добавил, что утверждены определённые общие требования к внешнему виду фандоматов, и Минчистоты следит за их соблюдением.
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Лора Луганская