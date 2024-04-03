Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

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Немецкое издание Berliner Zeitung обвинило посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать работников ее редакции и в нападках на свободу слова. Макеева накануне в соцсетях выразил недовольство содержанием некоторых материалов газеты, а также опубликовал личную информацию нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы», — написала газета в социальной сети X (ранее Twitter).В информагенстве также были удивлены тем, что ранее посол не предъявлял претензий, несмотря на то, что давал интервью Berliner Zeitung.
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Алина Юрчак