ООН: Свыше 1,7 млн жителей Газы находятся на грани голода

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Порядка 75% жителей Газы сталкиваются с острой нехваткой воды и продовольствия и находятся на грани голода. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Помимо нехватки продуктов и воды, люди имеют проблемы с обеспечением медикаментами, а также сложности в части обеспечения безопасности. ведь укрытий на случай обстрелов также не хватает на всех.
Боевые действия в районе Хан-Юниса вынудили тысячи людей передвигаться в город Рафах на юге сектора Газа, в котором уже проживает более половины населения анклава. Переселенцы живут там в палатках, временных убежищах или под открытым небом. Последствия боевых действий сильнее всего затронули женщин, стариков и детей.
В Газе по-прежнему нет электричества, люди сталкиваются с плохим обеспечением водой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.
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Боевые действия в районе Хан-Юниса вынудили тысячи людей передвигаться в город Рафах на юге сектора Газа, в котором уже проживает более половины населения анклава. Переселенцы живут там в палатках, временных убежищах или под открытым небом. Последствия боевых действий сильнее всего затронули женщин, стариков и детей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.
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Мария Федоровцева