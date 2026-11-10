Немецкий альпинист Кобуш попытается пройти Западный гребень Эвереста зимой
Немецкий альпинист Йост Кобуш готовится к четвертой попытке взойти на Эверест в зимний сезон. Об этом пишет портал Alpagama.
34-летний спортсмен запланировал одиночное восхождение на высочайшую вершину Земли — без кислородных баллонов и помощи гидов. Основной этап экспедиции начнется после 22 декабря. Сейчас Кобуш находится в Непале, где проходит высотную акклиматизацию в районе массива Аннапурна.
Для штурма альпинист выбрал технически сложный Западный гребень — зимой по этому маршруту еще никто не поднимался. За всю историю зимних сезонов Эверест покорили лишь 14 человек, но все они шли другими путями.
Проект Кобуша стартовал в 2019 году. В ходе предыдущей попытки в 2024-м он добрался до отметки 7 540 метров, однако повернул назад из-за штормового ветра. Сам альпинист объясняет свое стремление проверить границы возможностей тем, что «неопределенность — это то, ради чего стоит пытаться».
Зимний Эверест остается одним из самых суровых мест на планете: выше 8 000 метров температура часто опускается ниже минус 4 градусов, дуют пронизывающие ветры, а световой день заметно короче, чем в другие сезоны.
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