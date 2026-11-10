Сотни российских туристов застряли в аэропорту Вьетнама
Несколько сотен российских туристов застряли во Вьетнаме более чем на 20 часов из-за задержки рейса в Казань. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По словам пассажиров, рейс VJ6853 авиакомпании VietJet Air должен был отправиться в Россию утром 9 ноября. Позже его без объяснений перенесли на 22:00 — предположительно, из-за технической неисправности самолета. Однако вечером вылет по неизвестн6ой причине снова не состоялся. Рейс отложили сначала до 06:00, а затем до 14:15. При этом людям не предоставили ни гостиниц, ни справок о задержке.
Туристы утверждают, что не могут покинуть стерильную зону аэропорта, поскольку их не выпускают сотрудники. Из питания им предложили только воду, бутерброды и лапшу быстрого приготовления. Добиться помощи и внятных ответов от представителей перевозчика и авиагавани пассажиры пока не смогли.
Ранее сообщалось, что неизвестный вирус вызвал массовое заболевание россиян во Вьетнаме.
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