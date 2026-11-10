Сотни российских туристов застряли в аэропорту Вьетнама

10 ноября 2026, 01:45

Сотни россиян не могут вылететь из Вьетнама в Казань больше 20 часов

Фото: iStock/Oleg Elkov

Несколько сотен российских туристов застряли во Вьетнаме более чем на 20 часов из-за задержки рейса в Казань. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.