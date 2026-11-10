Огромного кита выбросило на тайский пляж

10 ноября 2026, 01:32

На тайский пляж выбросило 11-метрового кита Брайда с куском дерева в желудке

Фото: iStock/USO

На побережье Сиамского залива в Таиланде выбросило огромного кита Брайда. Об этом пишет газета Bangkok Post.