Огромного кита выбросило на тайский пляж
На побережье Сиамского залива в Таиланде выбросило огромного кита Брайда. Об этом пишет газета Bangkok Post.
О находке местным властям сообщили 5 ноября. Прибывшие на место сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов выяснили, что туша принадлежит самцу-подростку длиной 11,2 метра. Специалисты пока не могут установить причину трагедии, так как перед гибелью животное находилось в отличной физической форме.
Осмотр ветеринаров показал, что кит был сытым и здоровым — слой подкожного жира достигал 6,5 сантиметра. На его теле эксперты нашли лишь небольшую ссадину и легкие синяки на мышцах, а в сердечно-сосудистой и дыхательной системах никаких отклонений не выявили. При этом в желудке и кишечнике морского млекопитающего находились неожиданные инородные предметы — 8-сантиметровый кусок обработанной древесины и орех нипальмовой пальмы. Внутренних патологий у кита не обнаружили; чтобы точно установить причины гибели, ученые изучают образцы тканей.
Министерство природных ресурсов и окружающей среды страны обратилось к местным жителям, рыбакам и капитанам судов с призывом соблюдать осторожность в заливе — снижать скорость и держать безопасную дистанцию при встрече с китами, чтобы избежать столкновений с ними.
Ранее сообщалось, что огромную тушу погибшего кита выбросило на популярный пляж в Приморском крае.
Читайте также: