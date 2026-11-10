Женатый врач заставил пациентку родить ему ребенка и сбежал
Японка подала в суд на врача, который скрыл, что женат, завязал с ней роман, а потом бросил с ребенком. О деле пишет сайт Tokyo Reporter.
История началась в 2023 году, когда медик убедил пациентку, что холост, и начал с ней отношения. О том, что состоит в браке, он признался лишь после того, как женщина забеременела, при этом пообещав развестись. По словам истицы, мужчине удалось обманом заставить ее родить. Она также утверждает, что во время беременности он поднимал на нее руку, а после рождения ребенка просто исчез.
Теперь японка требует 22 млн иен (11,5 млн рублей) компенсации, опираясь на нарушение права на целомудрие. По японскому законодательству, перед интимной близостью партнер обязан раскрыть свой семейный статус. Суды в стране нередко встают на сторону тех, кому солгали об отсутствии супруга.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина привязал жену к стулу и сжег ее из-за измены.
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