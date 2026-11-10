Женатый врач заставил пациентку родить ему ребенка и сбежал

10 ноября 2026, 01:02

В Японии пациентка судится с врачом, который скрыл брак и бросил ее с ребенком

Фото: iStock/Rixipix

Японка подала в суд на врача, который скрыл, что женат, завязал с ней роман, а потом бросил с ребенком. О деле пишет сайт Tokyo Reporter.