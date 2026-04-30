Немецкий блогер установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика во время прыжка с парашютом

23‑летний немецкий блогер Том Копке установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. Историческое событие произошло над заливом Моссел в Южной Африке.



Как сообщает издание UPI, для достижения результата спортсмену понадобилось несколько попыток. В интервью Копке поделился, что увлечение головоломкой началось еще в юности.

«Я впервые собрал кубик Рубика в 18 лет и много тренировался тогда. Я даже сделал видео, пытаясь выполнить какие‑то безумные трюки, где также сказал, что однажды соберу кубик, прыгая с парашютом», — поделился блогер.
Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Сэму Сиракки. В 2023 году ему удалось справиться с задачей за 28,25 секунды.
