Немецкий блогер установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика во время прыжка с парашютом
23‑летний немецкий блогер Том Копке установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. Историческое событие произошло над заливом Моссел в Южной Африке.
Как сообщает издание UPI, для достижения результата спортсмену понадобилось несколько попыток. В интервью Копке поделился, что увлечение головоломкой началось еще в юности.
«Я впервые собрал кубик Рубика в 18 лет и много тренировался тогда. Я даже сделал видео, пытаясь выполнить какие‑то безумные трюки, где также сказал, что однажды соберу кубик, прыгая с парашютом», — поделился блогер.Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Сэму Сиракки. В 2023 году ему удалось справиться с задачей за 28,25 секунды.