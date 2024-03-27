Немецкий город-побратим Красногорска послал письмо в связи с терактом в «Крокусе»

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Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим подмосковного Красногорска, прислал официальное письмо с соболезнованиями в связи с терактом в «Крокус сити холе», передает РИА Новости.
«Мы пишем эти строки с глубоким потрясением и печалью в связи с ужасным террористическим актом, совершенным вечером в пятницу, 22 марта 2024 года, против невинных российских граждан в концертном зале "Крокус" в Красногорске. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв. Наши мысли также с многочисленными ранеными, некоторые из которых до сих пор борются за свою жизнь», — говорится в письме.
Авторами письмо стали второй мэр города Гюнтер Шульц, члены ассоциации «Круг друзей Хёхштадта-Красногорска» Ольга Ромакер и Клаус Штриенц, а также Адольф Ведель — главный партнер компании Nature Network (Martin Bauer Group), чьи фабрика производит травяные сборы в Красногорске.
Авторы письма также выразили твердое убеждение, что «террористические акты и войны не имеют оправдания… Они лишь порождают еще большую взаимную ненависть и углубляют раскол».
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