Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» жили в Твери

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Арестованные по делу о теракте в «Крокус сити холле» Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, сообщает РИА Новости.
По делу о теракте арестованы 8 человек. Четверо подозреваются в непосредственном исполнении, пятый арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Аминчон и Диловар. Последний является владельцем автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
По данным агентства, Аминчон проживал в вышеуказанной квартире вместе с семьей и отцом.
Соседи назвали Исломовых тихими, вежливыми и культурными. Они также рассказали, что в семье много детей.
Telegram-канал Mash утверждает, что семья Исломовых три года назад переехала и обосновалась в Твери.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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По данным агентства, Аминчон проживал в вышеуказанной квартире вместе с семьей и отцом.
Telegram-канал Mash утверждает, что семья Исломовых три года назад переехала и обосновалась в Твери.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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Ювелина Бернст