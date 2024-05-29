Российский бизнесмен выиграл у ЕС суд по санкциям

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Предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на постановление судебного органа в Люксембурге.
Согласно решению суда, организация, прежде принявшая решение об ограничениях в отношении российского бизнесмена, должна будет снять все рестрикции с Ахмедова. Также ЕС обязан выплатить предпринимателю все издержки.
Прежде сообщалось, что в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, которые помогают России обходить санкции, наложенные Западом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова