Немецкий производитель значков для Mercedes объявил о банкротстве

Фото: iStock/jax10289
Немецкий производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, известный производством значков для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне роста затрат и увядающего спроса. При этом в компании пока не решили судьбу 1,5 тысяч её сотрудников.
Этот производитель не единственная пострадавшая от кризиса компания автомобильной отрасли. Длительное время Gerhardi пыталась удержаться на плаву из-за сокращения производства на автоконцернах. Последние же активно снижают объёмы производства из-за низких продаж и сложностей с переходом на электромобили.
Подчеркнём, что компания Gerhardi была основана в 1796 году. К XX веку она стала главным поставщиком ручек, решёток и накладок для автомобилей Mercedes-Benz.
Читайте также:
Команда Трампа намерена усилить блокирование импорта автомобилей из Китая
«Рождество в страхе»: В ФРГ протестуют работники Volkswagen
Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране
Этот производитель не единственная пострадавшая от кризиса компания автомобильной отрасли. Длительное время Gerhardi пыталась удержаться на плаву из-за сокращения производства на автоконцернах. Последние же активно снижают объёмы производства из-за низких продаж и сложностей с переходом на электромобили.
Подчеркнём, что компания Gerhardi была основана в 1796 году. К XX веку она стала главным поставщиком ручек, решёток и накладок для автомобилей Mercedes-Benz.
Читайте также:
Команда Трампа намерена усилить блокирование импорта автомобилей из Китая
«Рождество в страхе»: В ФРГ протестуют работники Volkswagen
Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране
Анастасия Чинкова