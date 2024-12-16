«Рождество в страхе»: В ФРГ протестуют работники Volkswagen

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В Ганновере сотрудники одного из предприятий автоконцерна Volkswagen вышли на митинг протеста против планов руководства по сокращению производства. В акции приняли участие около ста человек.
Как сообщает информационное агентство DPA, работники автогиганта собрались около одного из отелей в этом городе на севере Германии. Именно там представители руководства компании должны были встретиться с лидерами профсоюза для проведения кризисных переговоров относительно планов концерна по масштабному снижению издержек.
Протестующие призывают соблюдать условия трудовых соглашений, сохранить рабочие места и отказаться от сокращения производства. Работники также предлагают экономить на управленческом аппарате вместо увольнения рядовых сотрудников.
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«Мы не хотим вступать в рождественские каникулы с этой неопределенностью, со страхом перед увольнениями или закрытием предприятий», — сказала один из организаторов акции, глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло.
Протестующие призывают соблюдать условия трудовых соглашений, сохранить рабочие места и отказаться от сокращения производства. Работники также предлагают экономить на управленческом аппарате вместо увольнения рядовых сотрудников.
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Александр Бойцов