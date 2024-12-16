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Команда Трампа намерена усилить блокирование импорта автомобилей из Китая

Фото: iStock/vitpho

Фото: iStock/vitpho

Переходная команда избранного главы США Дональда Трампа решила усилить меры по блокированию поставок автомобилей из Китая, а также аккумуляторных материалов и иных компонентов в ним. Об этом пишет агентство Reuters.


Также отмечается, что команда избранного президента намерена ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов по всему миру для увеличения производства в США.

Ранее вице-канцлер и глава Минэкономики Германии от партии «Зелёные» Роберт Хабек сообщил, что Китай активно продвигает свои электромобили по всему миру. Это сильно ударило по немецким автоконцернам, которые столкнулись с большими трудностями, в том числе финансовыми, из-за падения спроса на рынке.

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#сша
#китай
#автомобили
#дональд трамп
#импорт
ЕС ставит условия: Диалог с Сирией возможен только после ликвидации баз РФ
Каллас: ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии ликвидацию российских баз
16 декабря 2024, 21:40

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Евросоюз намерен вести диалог с новыми властями Сирии. И в первую очередь в ходе переговоров будет подниматься вопрос ликвидации российских военных баз на территории арабской республики.
Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, бывшая премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. На брифинге после первого, проведённого ею заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества, глава евродипломатии сказала, что обсуждался вопрос снятия санкций с Сирии.

«Для этого мы должны видеть со стороны нового сирийского руководства позитивные шаги», — сказала суровая эстонка.

По её словам, представители ряда государств настаивали на том, что условием для начала диалога должен быть отказ властей Сирии от «российского влияния».

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#санкции
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Попавшие под санкции Долина и Канделаки могли бы представлять планету – Захарова
16 декабря 2024, 21:25

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Певица Лариса Долина, журналистка Тина Канделаки и чиновница София Захарова могли бы представлять нашу планету в своей сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что 16 декабря Совет ЕС ввёл санкции в отношении народной артистки Ларисы Долиной, замгендиректора «Газпром-медиа» и управляющего директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Софии Захаровой и других физлиц и компаний.

Дипломат, комментируя введение 15-го пакета антироссийских санкций, отметила, что все представленные в списке лица могли бы представлять нашу планету в своей сфере, поскольку они невероятно выдающиеся профессионалы.

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#евросоюз
#россия
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Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по завершению конфликта на Украине
16 декабря 2024, 21:11

Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго.
Политик призвал готовиться к сделке как Зеленского, так и президента России Владимира Путина.

Трамп планирует добиться мира на Украине до своей инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.

Также избранный глава государства подчеркнул, что уже делает всё возможное для завершения конфликта. Он добавил, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.

Кроме того, политик добавил, что США не следовало давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для обстрела территории России.

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#украина
#переговоры
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Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля
16 декабря 2024, 20:58

Аслан Бжания (фото: kremlin.ru)

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента страны.
Отмечается, что Бжания не будет баллотироваться, однако его команда пойдёт на выборы. Скорее всего, кандидатом выступит нынешний врио президента Бандра Гунба.

Напомним, что 13 октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. До 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации, однако местная оппозиция начала протестовать против принятия соглашения и организовала массовые беспорядки.

Митингующие заявили, что после принятия документа компании из России должны были начать строительство апартаментов в Абхазии. Это якобы привело бы к росту цен на недвижимость, создало риски для экономики, что впоследствии ударило бы по малому и среднему бизнесу.

В итоге оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий и потребовала отставку президента. Бжания покинул свой пост, а досрочные выборы были назначены на 15 февраля.

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#абхазия
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#соглашения
#оппозиция
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Трамп назвал Турцию виновницей свержения режима Асада в Сирии
16 декабря 2024, 20:45

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

За свержением сирийского правительства и президента страны Башара Асада стоит Турция. Об этом заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Выступая на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида бывший и будущий глава Белого дома со свойственным ему апломбом заявил, что ему, в отличие от всех остальных, кто способствовал такой стремительной смене власти в арабской республике.

«Никто не знает, кто стоит за другой стороной, а я знаю. Это Турция. О'Кей? Турция стоит за этим», — сказал Трамп.

Он также добавил, что считает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана очень умным человеком. Также, по словам американского президента, «они хотели этого тысячу лет», а те люди, которые вошли в Дамаск, контролируются из Анкары.

Недавно глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявил, что власти страны никак не участвовали в операции вооружённой оппозиции в Сирии, которая привела к падению режима Башара Асада.

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#президент
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Трамп заявил о прогрессе в работе по украинскому конфликту
16 декабря 2024, 20:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в работе по конфликту на Украине уже достигнут небольшой прогресс. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции в Мар-а-Лаго.
В первую очередь он подчеркнул, что обязательно проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Политик отметил: «Нам нужно это остановить».

Также избранный глава государства добавил, что уже делает вс возможное для прекращения конфликта на Украине. Трамп утверждает, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.

Также политик отметил, что США не следовало позволять украинской армии наносить удары по России дальнобойным оружием. Это решение будет пересмотрено.

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#сша
#украина
#дональд трамп
#владимир зеленский
#владимир путин
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Митингующие заблокировали проспект рядом со зданием парламента Грузии
16 декабря 2024, 20:34

Фото: iStock/ Aoraee

В Тбилиси протестующие заблокировали проспект Руставели рядом со зданием парламента Грузии, сообщило агентство РИА Новости.
Акция протеста длится уже 19 дней. Протестующие выступают против приостановки грузинскими властями переговоров с Евросоюзом о вступлении государство в объединение. В митинге участвуют писатели, издатели, книжные дизайнеры и иные работники издательств.

Ранее российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике. Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.

Алексей Пушков обратил внимание, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».

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#грузия
#оппозиция
#митинг
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«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским о прекращении конфликта
16 декабря 2024, 20:34

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на пресс-конференции в свой резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп заявил, что эти переговоры неизбежны. Необходимо обсудить все детали, чтобы остановить этот конфликт.

Избранный глава государства неоднократно подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине является одной из важнейших задач его администрации после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что администрация Джо Байдена будет мешать любым мирным инициативам Дональда Трампа.

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#сша
#переговоры
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На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Боярского вместо Хинштейна
16 декабря 2024, 20:32

Фото: iStock/ Oleg Elkov

На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Сергея Боярского, который ранее занимал пост первого замглавы комитета. Проект постановления опубликовали в думской электронной базе.
До этого данный пост занимал Александр Хинштейн. В настоящий момент он работает на должности временно исполняющего обязанности главы Курской области.

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета», — отмечалось в документе.

Парламентарии, возможно, рассмотрят данный вопрос на пленарном заседании нижней палаты — оно пройдет 17 декабря.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания.

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#александр хинштейн
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