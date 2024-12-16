Команда Трампа намерена усилить блокирование импорта автомобилей из Китая

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Переходная команда избранного главы США Дональда Трампа решила усилить меры по блокированию поставок автомобилей из Китая, а также аккумуляторных материалов и иных компонентов в ним. Об этом пишет агентство Reuters.
Также отмечается, что команда избранного президента намерена ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов по всему миру для увеличения производства в США.
Ранее вице-канцлер и глава Минэкономики Германии от партии «Зелёные» Роберт Хабек сообщил, что Китай активно продвигает свои электромобили по всему миру. Это сильно ударило по немецким автоконцернам, которые столкнулись с большими трудностями, в том числе финансовыми, из-за падения спроса на рынке.
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Анастасия Чинкова