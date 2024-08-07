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Немки объяснили популярность русских магазинов в Германии

07 августа 2024, 14:58
Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Жительницы Берлина и Гамбурга сообщили, что в Германии растёт популярность русских магазинов, продуктов и русских национальных блюд.
Они высказали мнение о том, что это связано с качеством продукции.

«В русских магазинах вкуснее», — поделилась одна из женщин в беседе с RT.



Популярность России, а точнее потребность в ней растёт и у артистов, некогда открстившихся от нашей страны. Так, исполнитель Иван Дорн снова планирует выступать перед россиянами. Ситуацию объяснил обозреватель Александр Бабицкий.

«Позиция сама по себе спорная - а что, понятие «патриотизм» представителей культуры обходит стороной каким-то странным зигзагом? Но даже если принять такую точку зрения, очевидно, что она относится лишь к тем, кто сосредоточен исключительно на творчестве», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.

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