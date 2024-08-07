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Жительницы Берлина и Гамбурга сообщили, что в Германии растёт популярность русских магазинов, продуктов и русских национальных блюд.
Они высказали мнение о том, что это связано с качеством продукции.
Популярность России, а точнее потребность в ней растёт и у артистов, некогда открстившихся от нашей страны. Так, исполнитель Иван Дорн снова планирует выступать перед россиянами. Ситуацию объяснил обозреватель Александр Бабицкий.
Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.
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«В русских магазинах вкуснее», — поделилась одна из женщин в беседе с RT.
Популярность России, а точнее потребность в ней растёт и у артистов, некогда открстившихся от нашей страны. Так, исполнитель Иван Дорн снова планирует выступать перед россиянами. Ситуацию объяснил обозреватель Александр Бабицкий.
«Позиция сама по себе спорная - а что, понятие «патриотизм» представителей культуры обходит стороной каким-то странным зигзагом? Но даже если принять такую точку зрения, очевидно, что она относится лишь к тем, кто сосредоточен исключительно на творчестве», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.
Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.
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Мелисса Тимофеева