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Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян

Shot: певец Иван Дорн готов выступить для россиян за 45 тысяч долларов
07 августа 2024, 11:13
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Уточняется, что украинский исполнитель готов выступить перед россиянами за 45 тысяч долларов (почти 4 миллиона рублей). В райдере Дорн указал, что заказчикам желательно придерживаться нейтральной позиции в отношении спецоперации или же не допускать «пророссийских провокаций» во время концерта.

Примечательно, что певец не приедет выступать в РФ из-за запрета на въезд в страну, однако согласен рассмотреть возможность выступления для жителей России в третьих странах, например, в Казахстане. Длительность шоу составит 40-45 минут.

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