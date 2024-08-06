«Не самоубийца»: Продюсер Пригожин высказался о Латвии и концерте Пугачевой в РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Телеграм-канал Mash во вторник, 6 августа, опубликовал информацию о том, что певица Алла Пугачева может дать концерт в России до конца года. Мнением, чем это может обернуться для самой артистки в беседе с «Радио 1» поделился российский продюсер Иосиф Пригожин.
Он отметил, что Юрмала выгнала огромное количество артистов, однако Пугачева «сидит там и кайфует». Продюсер отметил, что не понимает, почему певица ведет себя таким образом.
Он подчеркнул, что при этом Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* позволяют себе делать, что они хотят, именно в тех странах, которые вредят России.
Ранее «Радио 1» писало, что по мнению Иосифа Пригожина, Алла Пугачева не имела права покидать в Россию.
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«Латвия, к сожалению, не дружественная по отношению к каждому гражданину страна. И ведет себя очень вызывающе, начиная с 2014 года. Никогда ни один из российских исполнителей, артистов не выступал вызывающе в адрес Латвии. Латвия именно первая начала и поступила некрасиво в отношении российских артистов», — вспомнил Пригожин.
Он подчеркнул, что при этом Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* позволяют себе делать, что они хотят, именно в тех странах, которые вредят России.
«Все это выглядит абсолютным безумием для калибра такого артиста, как она. Она же не похожа на сумасшедшую, самоубийцу — взять, рискнуть и выступить. Я не знаю, как воспримет ее страна с ее желанием (прим. ред. — дать концерт в РФ), если такое желание правда существует. Я думаю, это слух», — заключил продюсер.
Ранее «Радио 1» писало, что по мнению Иосифа Пригожина, Алла Пугачева не имела права покидать в Россию.
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Диана Аванесян