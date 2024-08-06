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«Сами вбрасывают слухи»: Пригожин прокомментировал новость о концерте Пугачевой в РФ

Продюсер Пригожин: Алла Пугачева — великий мастер пиара, сама вбрасывает слухи
06 августа 2024, 10:36
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Телеграм-канал Mash опубликовал новость, что российская эстрадная певица Алла Пугачёва хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет на родину в конце августа договариваться о выступлении.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.



На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин сказал, что не может дать точный ответ.

«Возможно они сами вбрасывают эти слухи для того, чтобы мы это комментировали. Алла Пугачева — великий мастер пиара, поэтому она может сама распространять эти слухи», — пояснил продюсер.

Напомним, российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула страну вместе с семьей. Её муж Максим Галкин* публично осудил СВО. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.

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#певица
#алла пугачёва
#мнение
#артист
#продюсер
#сво
#всу
«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию
Иосиф Пригожин: Алла Пугачева не имела права покидать Россию
06 августа 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Телеграм-канал Mash опубликовал новость, что российская певица Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию в августе, чтобы обсудить возможность проведения большого сольного концерта до конца текущего года.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Огромный риск после того, что сегодня происходит и после того, что она уехала из страны. Она не со страной в трудную минуту. Как великая женщина великой страны. Страна большая, страна великая, историческая, и она имеет историческую популярность в своей жизни», — сказал Пригожин.

Он согласился со словами Маши Распутиной о том, что человек такого масштаба и калибра просто не имеет права покидать страну.

«Это её страна. Она пела песню «Живи спокойно страна, я у тебя одна». Как страна может жить спокойно, когда она сама отправила себя в изгнание? Вместо того, чтобы что-то говорить», — добавил он.

Муж артистки Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его жена собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. По его словам, это выдумка от начала до конца. Юморист задался вопросом, кто придумывает эти слухи.

Напомним, что российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала СВО покинула страну вместе с семьей. Её супруг Максим Галкин* публично осудил СВО. Он финансировал ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.

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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#концерт
#женщина
#певица
#алла пугачёва
#продюсер
#пригожин
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Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в РФ
Галкин* опроверг сообщение о том, что Пугачева планирует выступить в России
06 августа 2024, 11:09

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Шоумен Максим Галкин* опроверг заявления о том, что его супруга, певица Алла Пугачева, намеревается дать концерт в России. Свое мнение он высказал в соцсетях.
Комик назвал фейком сообщения о якобы желании певицы выступить в России.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — прокомментировал Галкин*.
До этого Телеграм-канал Mash написал, что Пугачева собирается дать большой сольный концерт в РФ до конца 2024 года. Отмечалось, что в конце августа певица на неделю приедет в Россию вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении.

До этого продюсер Иосиф Игоревич Пригожин заявил, что Алла Пугачева — великий мастер пиара и сама вбрасывает слухи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#концерт
#певица
#алла пугачёва
#мнение
#рф
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Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России
Mash: Алла Пугачева планирует выступить с большим концертом в РФ
06 августа 2024, 08:57

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину в конце августа. Как пишет Телеграм-канал Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.
По данным издания, визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал изданию, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами, взвесят все за и против.

Вместе с этим примадонна с адвокатами попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иноагента на протяжении двух лет не приносит успехов. И если понадобится, постарается повлиять.

В декабре 2023 года певица ненадолго приехала на родину: побывала в своём замке в деревне Грязь, бесплатно записала уже выпущенные композиции, и уехала 5 ноября.

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#певица
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Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в обнажающем наряде привлекла внимание на вечеринке
06 августа 2024, 01:44

Фото: istock/Tom Merton

Бьянка Цензори, дизайнер и супруга известного рэпера Канье Уэста, надела откровенный комбинезон на одну из вечеринок. В результате на фото женщина предстала буквально обнаженной по пояс. Об этом сообщает Lenta.ru.
Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, оказалась в центре внимания на вечеринке в отеле Chateau Marmont. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Цензори выбрала для мероприятия довольно откровенный наряд — прозрачный сияющий комбинезон бежевого цвета, в котором она отказалась от бюстгальтера и буквально продемонстрировала обнаженную грудь на публике. Соответствующие фото распространили таблоиды.

На празднике, посвященном дню рождения менеджера Джона Монополи, Цензори и Уэст провели вечер в компании друзей. Канье Уэст был одет в черные штаны, объемную кожаную куртку и худи с капюшоном, дополнив образ солнцезащитными очками.

Ранее в июле сообщалось, что Уэст пытался прикрыть Цензори от фотографов, когда она оголилась на публике.

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Линч рассказал, как любовь к сигаретам разрушила его здоровье
06 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Amparo Garcia

Режиссер Дэвид Линч в интервью журналу Sight & Sound сообщил, что у него диагностирована эмфизема легких, вызванная многолетним курением. Линч признался, что сигареты были неотъемлемой частью его творческого процесса, но теперь болезнь значительно ограничила его жизнь.
«Курение было частью моей жизни и творчества, но в итоге оно привело к этой болезни. Это приносило мне удовольствие, но теперь я понимаю, что это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — отметил режиссер.

Линч сообщил, что из-за болезни он вынужден избегать физических нагрузок и частых выходов из дома, поскольку любой контакт с инфекцией может быть опасен. Режиссер также добавил, что в будущем, если он возьмется за съемки, это придется делать дистанционно.

Эмфизема, также известная как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), повреждает воздушные мешочки в легких, что приводит к хронической нехватке воздуха. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что это заболевание станет третьей по значимости причиной смерти к 2030 году.

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#курение
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#режиссёр
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Унижение депутата, потеря дохода и ссора с Литвиновой: Как живет Земфира* после бегства из РФ
Земфира раскритиковала депутата Журову после слов о теннисистках из России
05 августа 2024, 20:06

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова)* прокомментировала слова бывшей спортсменки Светланы Журовой, которая принизила серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде. В материале «Радио 1» расскажем, как артистка живет сейчас и планирует ли возвращаться в ​Россию.

Земфира* ответила депутату

Ранее Журова заявила, что спортсменки завоевали медали «для себя», и как она считает, «к стране это никакого отношения не имеет». Парламентарий добавила, что сами теннисистки в этом не виновны.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — написала Земфира* в соцсетях.
Шнайдер и Андреева завоевали серебро Олимпийских Игр в Париже в женском парном разряде. В финале их опередили итальянки Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
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Где сейчас живёт Земфира*

Земфира покинула Россию сразу после начала спецоперации в 2022 году и отправилась во Францию. Там она живет со своей близкой подругой, заслуженной артисткой РФ Ренатой Литвиновой.

В феврале 2023 года Минюст РФ объявил Земфиру* иноагентом.

Рок-певица говорила, что после эмиграции хорошо живет. Земфира* призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует свободу.

Стоит отметить, что доходы певицы после отъезда из РФ серьезно упали. В России Земфира* довольно редко давала концерты, и те за солидные гонорары. Сейчас же в СМИ регулярно появляются сообщения об очередном выступлении артистки, причем не на самых престижных зарубежных площадках.

Штраф в России

Как писал Телеграм-канала «ПоСлухам», в конце июня Земфиру* заметили посетители одной из столичных стоматологических клиник.

Возникли предположения, что обратиться к медикам в России рок-звезде пришлось из-за дорогой стоматологии во Франции. Некоторые комментаторы написали, что боль в зубах «сильнее ее убеждений».

Позднее стало известно, что фото артистки в стоматологии было сделано еще в 2018 году и новость является фейком.

Также летом этого года сообщалось, что артистку оштрафовали за отсутствие оплаты за коммунальные услуги. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы отметили, что соответствующее решение вынес мировой суд Хорошевского района. Сумма штрафа не называлась.

Вернется ли Земфира* в Россию

После появившихся слухов про возвращение Земфиры* в Россию от пользователей последовала негативная реакция. В комментариях к новости о приезде артистки россияне недоумевали, как иноагента пустили в РФ. Но как позже выяснилось, в страну она не возвращалась.

Сама Земфира о планах на возвращение в Россию не высказывалась.
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Ссора с Литвиновой

В сентябре прошлого года в интернете поползли слухи о ссоре с Литвиновой. По мнению критика Отара Кушанашвили, причиной тому стало поведение певицы. Тогда информагентства писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримёрка артистки осталась в неприглядном виде.

Как отмечал критик, кроме этого инцидента, исполнительница грубила подписчикам, а на публике могла кричать и размахивать руками.

12 января этого года Литвиновой исполнилось 57 лет. В этот же день её подруга Земфира* давала концерт на Пхукете. Актриса прилетела в Таиланд поддержать подругу и отметить день рождения. Судя по всему, сейчас подруги в хороших отношениях.

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*внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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«Счастье любит тишину»: Психолог раскрыл, почему Бородина на самом деле скрывала отношения
Психоаналитик Смолярчук: Бородина скрывала спутника, потому что боялась потерять
05 августа 2024, 19:01

Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко

«Я в тебе нашел абсолютно все», — подписала Ксения Бородина новую фотографию с возлюбленным Николаем Сердюковым. В последнее время она особенно щедра на «любовные кадры», что многие считают странным, потому что после развода с Курбаном Омаровым она скрывала личную жизнь, объясняя это тем, что «счастье любит тишину».
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, что вера в то, что появившаяся очень давно фраза «счастье любит тишину» напрямую связана с психологической боязнью потерять это счастье.

«Когда у человека случились драматические события, он хочет поделиться этим, чтобы горе буквально разделить с другими людьми, услышать слова поддержки, что скоро станет легче. А когда человек становится счастливым от того, что сбылась мечта или случилась какая-то роковая любовная встреча, если говорить о Бородиной, например, в этот момент человек начинает бояться сам себя. Есть предубеждения, которые нам достаются от родителей, неважно, какое у нас образование, даже если техническое и все можно объяснить с точки зрения науки. У Эйнштейна однажды спросили: «Вы великий физик, а верите в эту глупость — у вас висит подкова», а он ответил: «Она работает независимо от того, верю я в нее или нет»», — объяснила эксперт.

По мнению психоаналитика, когда люди чувствуют, что внезапно в их жизнь пришло долгожданное счастье, связанное с любовью, с присутствием нового человека, то даже прагматики и материалисты начинают бояться это счастье потерять.

«Мы не раз слышали, когда мать свой дочери говорила, чтобы та не хвалилась и не разглашала. Потому что есть мнение, что многие люди завидуют. Человек может сделать непреднамеренное зло, но не для того, чтобы навредить человеку, а для того, чтобы успокоить самого себя. Когда человек счастлив, за него радуется малое количество людей, это чаще всего именно близкие», — поделилась специалист.

«Счастье любит тишину» из уст Ксении Бородиной означает, судя по разговору с Ириной Смолярчук, что телеведущая восхищается и наслаждается приятными эмоциями в кругу близких и таким образом сохраняет свое счастье.

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Стало известно, что запрещено Сергею Шнурову перед концертами
«КП»: певцу Сергею Шнурову запрещено выпивать и курить перед концертами
04 августа 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом. Об этом информирует kp.ru.
В ходе разбирательств по делу о сорвавшихся концертах исполнителя Арбитражный суд постановил, что Шнуров не может публично выступать, принимать участие в рекламной деятельности, концертах и других мероприятиях без предварительного согласия агента. Солист «Ленинграда» также не вправе использовать политические слоганы или символы.

Согласно информации источника, Шнурову необходимо стремиться минимизировать или же полностью исключить употребление алкоголя, табака и вредной пищи.

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Избивал Фриске и отнял квартиру: «война» Шепелева с отцом умершей супруги и любовь к Зеленскому
#суд
#музыкант
#песня
#алкоголь
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Избивал Фриске и отнял квартиру: «война» Шепелева с отцом умершей супруги и любовь к Зеленскому
Как и где живёт Дмитрий Шепелев и после смерти Жанны Фриске
04 августа 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает оставаться предметом обсуждения на фоне его скандала с родственниками умершей Жанны Фриске. Шоумен обзавелся новой семьей и стал отцом во второй раз, однако поклонники экс-солистки «Блестящих» до сих пор вспоминают его прошлые отношения и обвиняют в неискренности к певице. О том, какие тайны скрывались за отношениями Шепелева и Фриске во время ее тяжелой болезни и как телеведущий живет сейчас расскажет редакция «Радио 1».

Личная жизнь Шепелева


Дмитрий Шепелев начал телевизионную карьеру на Украине, где вел утренние и автомобильные шоу, местную «Фабрику звезд», а также программу «Красное или черное», где его соведущим был Владимир Зеленский. На российском ТВ Шепелев впервые появился в 2008 году. В 2011 году он заключил брак с певицей Жанной Фриске и обзавелся наследником Платоном.

В июне 2015 года Жанна Фриске скончалась от глиобластомы. Спустя два года Шепелев вновь смог устроить личную жизнь и завел роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. В 2021 году у пары родился сын Тихон.

Суды Шепелева с родственниками Фриске


Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Длительное время после смерти своей супруги Шепелев судился с ее отцом. Родственник Фриске обвинял телеведущего в присвоении средств, которые должны перейти несовершеннолетнему Платону. Споры за наследство продолжались не один год. СМИ сообщали, что из-за ухудшений взаимоотношений между близкими певицы Шепелев даже запретил родственникам видеть внука.

Отец Фриске неоднократно был приглашен на телепрограммы, в эфире которых заявлял, что может даже убить Шепелева, если встретит его.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — заявлял отец Фриске.

Также между семьей Фриске и Шепелевым возникли недопонимания из-за значительной суммы, собранной поклонниками певицы на ее лечение. Тогда на реабилитацию Фриске удалось собрать порядка 70 миллионов рублей. Позже окажется: деньги до Жанны так и не дошли. По уверениям ее отца и младшей сестры, предприимчивый зять украл у тяжелобольной жены все средства, в том числе посягнул на элитную недвижимость.

В чем обвинили Шепелева близкие Фриске


После смерти Жанны Фриске стали ходить слухи о том, что смертельное заболевание певицы могла спровоцировать процедура ЭКО. Пара не могла обзавестись ребенком, а Шепелев якобы на этом настаивал, поэтому артистке пришлось обратиться в клинику репродукции.

Еще одним обвинением в отношении Шепелева стало то, что он разместил в Сети фотографии тяжелобольной супруги. На кадрах было видно, как располневшая и совершенно неузнаваемая артистка, облаченная в белые одеяния, выезжает на инвалидной коляске из медицинского учреждения за рубежом.

Вину за слив фотографий в Сеть на Шипилева возложил отец Фриске.

«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек», — заявил отец Фриске.


Шепелев поднимал руку на Фриске


Отец покойной Жанны Фриске обвинил бывшего зятя в рукоприкладстве. По его словам, Шепелев поднимал на Жанну руку. Случайным свидетелем того случая стала младшая сестра певицы.

«О том, что он поднимал руку, мне рассказала Наташа. Она случайно это увидела. Она потом пришла и расплакалась. Это уже было, когда Жанна в ремиссию вошла. Тогда он ее оскорблял. Говорил: "Кому ты нужна?". Ну как он поднимал руку? Она что-то не могла встать, а он ее пихнул так, что она упала на кровать», — заявил отец Фриске.

Книга Шепелева о Жанне Фриске


После смерти Жанны Фриске и начала судебных процессов с родственниками умершей Шепелев выпустил книгу, посвященную бывшей супруге. Однако творение ведущего вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Одни увидели в произведении историю безумной любви и неуемную боль от потери, а другие обвинили Шипилева в желании заработать на имени певицы.

Поклонники Фриске сочли, что ее супруг выставил на всеобщее обозрение то, о чем следовало бы молчать. Особое внимание общественности привлекли строки о внешнем виде и состоянии онкобольной артистки.

«Ее некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром. Кожа, потеряв былую упругость, безжизненна, бледна, как будто измята, испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками. Это тело, словно чужое, ей не принадлежащее, грузно располагается по кровати. Его, словно тесто, ворочают, обтирают, впихивают в безразмерную мешковатую одежду», — пишет Шепелев о некогда любимой супруге.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как Шепелев отреагировал на СВО

После начала спецоперации на территории Украины Шепелев остался в России. Однако действия властей он не поддерживает и заявляет, что ему стыдно перед украинцами.

«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Шепелев.

Он также опубликовал на своей странице фотографию с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что в Киеве находятся люди, которых он очень любит.

В настоящее время Шепелев продолжает телевизионную карьеру на российском телевидении. Прежде этот факт вызвал негодование у первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко.

«Я бы назвала это двуличностью руководства канала, которое пригласило Шепелева участвовать в программе. Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он подпадает под систему нашего законодательства», — заявила парламентарий в беседе с изданием NEWS.ru.

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