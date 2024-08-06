«Сами вбрасывают слухи»: Пригожин прокомментировал новость о концерте Пугачевой в РФ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Телеграм-канал Mash опубликовал новость, что российская эстрадная певица Алла Пугачёва хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет на родину в конце августа договариваться о выступлении.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.
На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин сказал, что не может дать точный ответ.
Напомним, российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула страну вместе с семьей. Её муж Максим Галкин* публично осудил СВО. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.
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«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.
На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин сказал, что не может дать точный ответ.
«Возможно они сами вбрасывают эти слухи для того, чтобы мы это комментировали. Алла Пугачева — великий мастер пиара, поэтому она может сама распространять эти слухи», — пояснил продюсер.
Напомним, российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула страну вместе с семьей. Её муж Максим Галкин* публично осудил СВО. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.
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Дарья Осипова