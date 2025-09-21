Немцы начали активно строить частные букеры из-за страха перед Россией

21 сентября 2025, 20:32

Bild: В Германии на 50% вырос спрос на частные бункеры из-за страха перед Россией

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Спрос на частные защитные бункеры в Германии за последний год вырос почти на 50%. Об этом сообщает газета Bild, связывая рост интереса к бункерам со страхом населения перед военной угрозой, якобы исходящей от России.