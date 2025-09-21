Немцы начали активно строить частные букеры из-за страха перед Россией
Спрос на частные защитные бункеры в Германии за последний год вырос почти на 50%. Об этом сообщает газета Bild, связывая рост интереса к бункерам со страхом населения перед военной угрозой, якобы исходящей от России.
Авторы материала указывают, что именно страх войны вынуждает всё больше и больше граждан инвестировать крупные суммы в возведение частных защитных сооружений.
Подобный тренд наблюдается и на мировом рынке. Американская компания SAFE недавно представила подробности строительства эксклюзивного «бункера судного дня» – роскошного убежища, предназначенного для самых состоятельных клиентов в случае начала ядерного конфликта. Убежище оснастят бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами с изысканной кухней, боулингом и даже скалодромом.
