Немцы начали активно строить частные букеры из-за страха перед Россией

Bild: В Германии на 50% вырос спрос на частные бункеры из-за страха перед Россией
Спрос на частные защитные бункеры в Германии за последний год вырос почти на 50%. Об этом сообщает газета Bild, связывая рост интереса к бункерам со страхом населения перед военной угрозой, якобы исходящей от России.



Авторы материала указывают, что именно страх войны вынуждает всё больше и больше граждан инвестировать крупные суммы в возведение частных защитных сооружений.

Подобный тренд наблюдается и на мировом рынке. Американская компания SAFE недавно представила подробности строительства эксклюзивного «бункера судного дня» – роскошного убежища, предназначенного для самых состоятельных клиентов в случае начала ядерного конфликта. Убежище оснастят бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами с изысканной кухней, боулингом и даже скалодромом.

