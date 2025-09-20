«Радиационная катастрофа»: Атаки на Запорожскую АЭС несут угрозу для всей Европы

20 сентября 2025, 19:09

Балицкий: Киевский режим готов утопить Европу в радиации

Фото: Istock/vchal

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная авария на Запорожской АЭС из-за регулярных атак затронет не только регион, но и всю Европу. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.





Балицкий задался вопросом, что произойдёт, если удар придётся по реактору или хранилищу отработанного топлива.

«Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать», — написал губернатор.