«Радиационная катастрофа»: Атаки на Запорожскую АЭС несут угрозу для всей Европы
Балицкий: Киевский режим готов утопить Европу в радиации
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная авария на Запорожской АЭС из-за регулярных атак затронет не только регион, но и всю Европу. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Балицкий задался вопросом, что произойдёт, если удар придётся по реактору или хранилищу отработанного топлива.
«Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать», — написал губернатор.Политик подчеркнул, что Киев готов рисковать будущим планеты ради своих политических амбиций. Напомним, что инцидент с атакой дронов произошёл утром 20 сентября. Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками здание учебно-тренировочного центра в корпусе «Г» Запорожской АЭС.
