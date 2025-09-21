Трамп выразил готовность защитить Польшу и Прибалтику при эскалации отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку в обороне Польши и прибалтийских стран, если напряжённость в отношениях с Россией обострится. Об этом он сообщил пресс-пулу Белого дома, передаёт ТАСС.
На вопрос о готовности помочь странам Балтии и Польши Трамп ответил кратко: «Да, я сделаю это».
Ранее утром 10 сентября польское оперативное командование сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября спецслужбы зафиксировали 19 подобных нарушений. В связи с инцидентом НАТО, по просьбе Варшавы, активировало статью №4 Североатлантического договора для начала консультаций с членами альянса.
В свою очередь, российское Министерство обороны заявило, что в ночь с 9 на 10 сентября российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. В ведомстве подчеркнули, что удары по территории Польши не наносились. Отмечается, что дальность беспилотников, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 км. В российском Минобороны выразили готовность к консультациям с польской стороной по этому вопросу.
