Трамп выразил готовность защитить Польшу и Прибалтику при эскалации отношений с Россией

21 сентября 2025, 18:06

Трамп: США окажут поддержку Польше и Прибалтике при обострении отношений с РФ

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку в обороне Польши и прибалтийских стран, если напряжённость в отношениях с Россией обострится. Об этом он сообщил пресс-пулу Белого дома, передаёт ТАСС.