В Германии предложили сбивать российские истребители
Европе следует применять военные меры против российских истребителей, вплоть до их поражения. Об этом RND заявил спикер по внешней политике в бундестаге Юрген Хардт.
По его словам, любые нарушения границ должны пресекаться военными средствами.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии по поводу сообщений Эстонии о нарушении её воздушного пространства российскими МиГ‑31 отметила, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су‑24. Кроме того, чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолёты в случае нарушения воздушных границ стран — членов НАТО.
19 сентября три российских МиГ‑31 стали поводом дипломатического конфликта между РФ и Эстонией. Власти республики заявили, что самолёты якобы вошли в воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.
Для сопровождения подняли истребители НАТО, а Таллин обратился к союзникам по четвертой статье Устава НАТО. Москва отвергла обвинения, заявив, что полёт проходил по плановому маршруту из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.
