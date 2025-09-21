В Германии предложили сбивать российские истребители

21 сентября 2025, 12:19

Депутат ФРГ Хардт призвал к стрельбе по российским истребителям

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Европе следует применять военные меры против российских истребителей, вплоть до их поражения. Об этом RND заявил спикер по внешней политике в бундестаге Юрген Хардт.