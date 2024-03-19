«НЕмужской мир»: Влиятельные женщины России, стоящие за Путиным

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала материал издания The Independent о «мужском мире» президента России Владимира Путина и женщинах, которых «используют для пропаганды».
«Мир Путина практически целиком — мужской мир... Женщины считаются полезными для целей пропаганды. В этом плане наиболее заметна Маргарита Симоньян, убежденная сторонница Кремля, ныне главный редактор государственного телеканала Russia Today и главная пропагандистка на основных телевизионных и видеоканалах, которая, как написано в отчете Госдепартамента, «выдает ложь за правду с улыбкой», — пишет издание.На это заявление Симоньян ответила коротко, но ёмко: «Я еще и борщ варить умею».
Маргарита СимоньянОдна из самых известных российских журналисток и главный редактор телеканала RT с момента его основания в 2005 году. Биография Симоньян насчитывает множество наград и признаний за репортажи в горячих точках.
С февраля 1999 года по январь 2000 года Симоньян была корреспондентом телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 года освещала боевые действия в Чечне.
В 2004-м молодая журналистка отправилась на место теракта в Беслане и стала рассказывать миру о страшных и трагических событиях. Спустя 15 лет она вспоминает, как писала свои тексты и плакала, и сейчас по-прежнему не может смотреть видео и сюжеты оттуда.
В апреле 2005 года Симоньян стала главой телеканала Russia Today (RT). Канал также вещал на английском языке и призван был создать «позитивный образ России».
Симоньян никогда не скрывала того, что она полностью поддерживает политику президента Владимира Путина. Так, в 2018 году она стала доверенным лицом российского лидера в ходе его предвыборной компании.
Сегодня журналист ведет свой Телеграм-канал, где публикует видео с ток-шоу с ее участием, делится мыслями о происходящем в стране, в мире, иногда пишет посты-размышления на неполитические и общечеловеческие темы.
Мария ЗахароваДиректор департамента печати и информации МИД России Мария Захарова стала лицом российской дипломатии за рубежом. Всю жизнь Захарова работала в системе информационного обеспечения МИД РФ. В 2015 году её назначили руководителем информационного ведомства МИДа. Она стала официальным представителем российского дипведомства в российских и зарубежных СМИ.
Отмечается, что Захарова стала первой женщиной в российской истории, занявшей этот высокий пост.
Захарова награждена орденами Дружбы (2017), Почета (2020). Отмечена благодарностью Президента (2013), Почетной грамотой президента РФ (2019). Владеет английским и китайским языками.
Элла ПамфиловаПредседатель Центризбиркома России Элла Памфилова считается ветераном российской политики. В 1989 присоединилась к оппозиционной группе депутатов Бориса Ельцина и боролась за создание демократической России. До этого была народным депутатом СССР.
В России возглавляла правозащитные организации и неоднократно избиралась депутатом Госдумы, а также выступала защитницей прав и свобод населения.
Кроме того, в 2000 году Памфилова стала первой в истории России женщиной, баллотировавшейся на пост президента страны. На выборах 26 марта 2000 года набрала 1,01% голосов избирателей.
С 2014 по 2016 года занимала пост Уполномоченного по правам человека РФ, с 2016 года возглавляет Центральную избирательную комиссию России.
Памфилова имеет множество признаний. Так, глава ЦИК награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», знаком «Почетный работник Минтруда России» и званием «Почетный пограничник».
В 2006 году стала кавалером французского ордена Почетного легиона, а в ноябре 2010 года получила орден Почета «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность».
Валентина МатвиенкоУже долгое время Валентина Матвиенко занимает первое место в рейтинге самых влиятельных женщин страны. Уже 13 лет она занимает должность спикера Совета Федерации — третью по значимости государственную должность в РФ.
5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга. За нее отдали свои голоса 63,2% избирателей.
21 сентября 2011 г. она стала председателем Совета Федерации РФ и стала первой в России женщиной — спикером верхней палаты парламента.
21 февраля 2022 года на чрезвычайном заседании Совета безопасности России она призвала признать независимость ДНР и ЛНР.
«У России моральный долг» — объяснила свою позицию Матвиенко.Матвиенко всегда выступает за то, чтобы женщин, занимающих крупные должности в системе государственной власти, становилось больше. Как считает Матвиенко, мировой политике необходимо больше гибкости, терпения и готовности к компромиссам.
Валентина ТерешковаПервая на Земле женщина-космонавт Валентина Терешкова после полета в космос в 1963 году стала символом мужского и женского равноправия, что активно использовалось СССР в политической деятельности. Избиралась депутатом Верховного Совета с 1966 по 1989 года.
После распада СССР вернулась в политику в 2011 году, избираясь каждый созыв Госдумы.
В 2020 году внесла поправку в Конституцию России, позволяющую президенту Владимиру Путину избираться на два новых срока.
Валентина Терешкова — первая женщина — генерал российской армии. Их и сегодня насчитывается чуть больше сорока. У нее множество самых разных наград. Она — Герой Советского Союза и обладатель орденов Ленина, Александра Невского, Красного Знамени и Дружбы народов.
Екатерина МизулинаГлава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина стала известна благодаря борьбе за чистоту российского интернета от деятельности иноагентов, пропаганды наркотиков и материалов для взрослых. Она пошла по стопам матери — известного российского политика Елены Мизулиной, продолжая бороться традиционные ценности, культуру в благосфере и среди артистов.
Всю свою жизнь Екатерина Мизулина занимается благотворительной и общественной деятельностью, является членом Общественной палаты России.
Также в 2020 году Екатерина стала членом Общественной палаты РФ, где продолжила развивать идеи штрафов и введения санкций в отношении зарубежных соцсетей.
Эльвира НабиуллинаПредседатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина занимает свой пост больше десяти лет. Она стала первой в истории России женщиной, возглавившей Центробанк.
Набиуллина активизировала работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых банков.
Она выступила сторонницей инфляционного таргетирования и на посту главы ЦБ перешла к этому режиму. С ноября 2014 года при ней было принято решение о переходе к плавающему курсу рубля. Вместе с этим Набиуллина предложила расширить программу льготной ипотеки для молодых семей, а также выступила за то, чтобы брокеры не продавали сложные финансовые документы молодым инвесторам.
На время работы Набиуллиной во главе Центробанка пришлось крайне активное санкционное давление на финансовую систему РФ, которое удалось успешно преодолеть.
Татьяна ГоликоваС 1990 по 2007 года работала в системе Минфина, занимаясь планированием бюджета РФ. В сентябре 2007 года возглавила Министерство здравоохранения и социального развития в правительстве Виктора Зубкова, в мае 2008 года переназначена на этот пост в правительстве Владимира Путина.
С 21 мая 2012 года — помощник президента. С 2013 по 2018 год возглавляла Счетную палату России, с 2018 года – вице-премьер федерального правительства, отвечающий за социальную политику страны.
В 2020 году возглавила оперативный штаб по борьбе с распространением в РФ коронавирусной инфекции.
Голикова — доктор экономических наук. Она награждена орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалями.
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Алина Юрчак