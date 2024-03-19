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«НЕмужской мир»: Влиятельные женщины России, стоящие за Путиным

Влиятельные женщины России: Симоньян, Матвиенко, Захарова
19 марта 2024, 11:03
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала материал издания The Independent о «мужском мире» президента России Владимира Путина и женщинах, которых «используют для пропаганды».
«Мир Путина практически целиком — мужской мир... Женщины считаются полезными для целей пропаганды. В этом плане наиболее заметна Маргарита Симоньян, убежденная сторонница Кремля, ныне главный редактор государственного телеканала Russia Today и главная пропагандистка на основных телевизионных и видеоканалах, которая, как написано в отчете Госдепартамента, «выдает ложь за правду с улыбкой», — пишет издание.
На это заявление Симоньян ответила коротко, но ёмко: «Я еще и борщ варить умею».


В материале «Радио 1» расскажем о самых влиятельных женщинах-политиках и деятелях, как они представлены в органах власти страны и их достижениях.

Маргарита Симоньян

Одна из самых известных российских журналисток и главный редактор телеканала RT с момента его основания в 2005 году. Биография Симоньян насчитывает множество наград и признаний за репортажи в горячих точках.

С февраля 1999 года по январь 2000 года Симоньян была корреспондентом телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 года освещала боевые действия в Чечне.

В 2004-м молодая журналистка отправилась на место теракта в Беслане и стала рассказывать миру о страшных и трагических событиях. Спустя 15 лет она вспоминает, как писала свои тексты и плакала, и сейчас по-прежнему не может смотреть видео и сюжеты оттуда.

В апреле 2005 года Симоньян стала главой телеканала Russia Today (RT). Канал также вещал на английском языке и призван был создать «позитивный образ России».

Симоньян никогда не скрывала того, что она полностью поддерживает политику президента Владимира Путина. Так, в 2018 году она стала доверенным лицом российского лидера в ходе его предвыборной компании.

Сегодня журналист ведет свой Телеграм-канал, где публикует видео с ток-шоу с ее участием, делится мыслями о происходящем в стране, в мире, иногда пишет посты-размышления на неполитические и общечеловеческие темы.

Мария Захарова

Директор департамента печати и информации МИД России Мария Захарова стала лицом российской дипломатии за рубежом. Всю жизнь Захарова работала в системе информационного обеспечения МИД РФ. В 2015 году её назначили руководителем информационного ведомства МИДа. Она стала официальным представителем российского дипведомства в российских и зарубежных СМИ.

Отмечается, что Захарова стала первой женщиной в российской истории, занявшей этот высокий пост.

Захарова награждена орденами Дружбы (2017), Почета (2020). Отмечена благодарностью Президента (2013), Почетной грамотой президента РФ (2019). Владеет английским и китайским языками.

Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считается ветераном российской политики. В 1989 присоединилась к оппозиционной группе депутатов Бориса Ельцина и боролась за создание демократической России. До этого была народным депутатом СССР.

В России возглавляла правозащитные организации и неоднократно избиралась депутатом Госдумы, а также выступала защитницей прав и свобод населения.

Кроме того, в 2000 году Памфилова стала первой в истории России женщиной, баллотировавшейся на пост президента страны. На выборах 26 марта 2000 года набрала 1,01% голосов избирателей.

С 2014 по 2016 года занимала пост Уполномоченного по правам человека РФ, с 2016 года возглавляет Центральную избирательную комиссию России.

Памфилова имеет множество признаний. Так, глава ЦИК награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», знаком «Почетный работник Минтруда России» и званием «Почетный пограничник».

В 2006 году стала кавалером французского ордена Почетного легиона, а в ноябре 2010 года получила орден Почета «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Валентина Матвиенко

Уже долгое время Валентина Матвиенко занимает первое место в рейтинге самых влиятельных женщин страны. Уже 13 лет она занимает должность спикера Совета Федерации — третью по значимости государственную должность в РФ.

5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга. За нее отдали свои голоса 63,2% избирателей.

21 сентября 2011 г. она стала председателем Совета Федерации РФ и стала первой в России женщиной — спикером верхней палаты парламента.

21 февраля 2022 года на чрезвычайном заседании Совета безопасности России она призвала признать независимость ДНР и ЛНР.

«У России моральный долг» — объяснила свою позицию Матвиенко.
Матвиенко всегда выступает за то, чтобы женщин, занимающих крупные должности в системе государственной власти, становилось больше. Как считает Матвиенко, мировой политике необходимо больше гибкости, терпения и готовности к компромиссам.

Валентина Терешкова

Первая на Земле женщина-космонавт Валентина Терешкова после полета в космос в 1963 году стала символом мужского и женского равноправия, что активно использовалось СССР в политической деятельности. Избиралась депутатом Верховного Совета с 1966 по 1989 года.

После распада СССР вернулась в политику в 2011 году, избираясь каждый созыв Госдумы.

В 2020 году внесла поправку в Конституцию России, позволяющую президенту Владимиру Путину избираться на два новых срока.

Валентина Терешкова — первая женщина — генерал российской армии. Их и сегодня насчитывается чуть больше сорока. У нее множество самых разных наград. Она — Герой Советского Союза и обладатель орденов Ленина, Александра Невского, Красного Знамени и Дружбы народов.

Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина стала известна благодаря борьбе за чистоту российского интернета от деятельности иноагентов, пропаганды наркотиков и материалов для взрослых. Она пошла по стопам матери — известного российского политика Елены Мизулиной, продолжая бороться традиционные ценности, культуру в благосфере и среди артистов.

Всю свою жизнь Екатерина Мизулина занимается благотворительной и общественной деятельностью, является членом Общественной палаты России.

Также в 2020 году Екатерина стала членом Общественной палаты РФ, где продолжила развивать идеи штрафов и введения санкций в отношении зарубежных соцсетей.

Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина занимает свой пост больше десяти лет. Она стала первой в истории России женщиной, возглавившей Центробанк.

Набиуллина активизировала работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых банков.

Она выступила сторонницей инфляционного таргетирования и на посту главы ЦБ перешла к этому режиму. С ноября 2014 года при ней было принято решение о переходе к плавающему курсу рубля. Вместе с этим Набиуллина предложила расширить программу льготной ипотеки для молодых семей, а также выступила за то, чтобы брокеры не продавали сложные финансовые документы молодым инвесторам.

На время работы Набиуллиной во главе Центробанка пришлось крайне активное санкционное давление на финансовую систему РФ, которое удалось успешно преодолеть.


Татьяна Голикова

С 1990 по 2007 года работала в системе Минфина, занимаясь планированием бюджета РФ. В сентябре 2007 года возглавила Министерство здравоохранения и социального развития в правительстве Виктора Зубкова, в мае 2008 года переназначена на этот пост в правительстве Владимира Путина.

С 21 мая 2012 года — помощник президента. С 2013 по 2018 год возглавляла Счетную палату России, с 2018 года – вице-премьер федерального правительства, отвечающий за социальную политику страны.

В 2020 году возглавила оперативный штаб по борьбе с распространением в РФ коронавирусной инфекции.

Голикова — доктор экономических наук. Она награждена орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалями.

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В Подмосковье начался капремонт 26 детских садов
19 марта 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт 26 детских садов стартовал в Московской области, большинство обновлённых объектов планируют открыть к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«23 отремонтированных детсада встретят ребят уже 1 сентября 2024 года, и еще три будут готовы в четвёртом квартале 2024 года», — отмечается в сообщении.
Все детские сады после ремонта будут отвечать самым современным требованиям к дошкольным учреждениям. Работы включают обновление кровли и фасада, утепление здания, замена всех инженерных систем: водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. В детсадах обновят полы, пололки и стены, поменяют окна и двери. Кроме того, будет полностью обновлено оборудование, мебель и игрушки.

Прилегающая к детсадам территория будет благоустроена, там установят новые игровые конструкции для детей разных возрастов.

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Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений
19 марта 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Снежная зима увеличила опасность подтоплений в Московской области в период паводков, в зоне особого риска оказались пять городских округов, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования региона.
«Паводкоопасными являются 12 рек, протекающих в Московской области. Риск подтоплений есть в 38 городских округах региона, причём выше всего он в пяти из них: Луховицах, Дмитровском округе, Красногорске, Можайске и Истре», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что сейчас в регионе ведётся активная работа по подготовке к половодью. Отслеживается уровень воды, проверяется состояние гидротехнических сооружений, ведётся очистка и углубление водоотводных каналов, расчищаются водовпускные трубы и придорожные кюветы, создаются укрепительные противопаводковые сооружения.

Пик половодья в регионе, по оценкам синоптиков, ожидается во второй декаде апреля.

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«Налоги уходят на снаряды для ВСУ»: россиянин рассказал, почему вернулся из Канады в РФ
Россиянин Сергей Ермолаев рассказал, почему вернулся в Россию из Канады
19 марта 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россиянин Сергей Ермолаев, более 20 лет проживший с семьёй в Канаде, вернулся на родину и рассказал о своём решении.
В проекте журналистки телеканала RT Марии Бутиной «Своих не бросаем» он рассказал, что не смог предавать память своих предков, которые вели активную борьбу с нацизмом, ради «сытой жизни» в Канаде.

Он рассказал, что собирал гуманитарную помощь для детского дома под Луганском. За это канадские власти заблокировали ему доступ к крупнейшей платёжной системе PayPal.

Также он подчеркнул, что работая и платя налоги в Канаде, он спонсирует украинскую армию, поскольку правительство страны финансирует Украину за счёт своих граждан.

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Московская область готова к предстоящим паводкам и подтоплениям
19 марта 2024, 13:06

Фото: Антон Чернов

В Подмосковье городские округа полностью подготовлены к предстоящим паводкам и возможным подтоплениям.
«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идёт активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию. Наша задача – провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надежную работу всех систем жизнеобеспечения», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В регионе ежегодно подтапливается 55 ГТС, 22 СНТ и 22 участка дорог, а также 31 домовладение. Для предотвращения и уменьшения этих случаев в Подмосковье были проведены профильные мероприятия.

«Мы разработали алгоритмы по которым будут производится работа для регулирования уровня воды, в случае слишком сильного его поднятия. Мы создали предпаводковые комиссии, проверили готовность гидротехнических сооружений, расчистили водосбросные сооружения. В случаях сильного паводка будет проводиться информирование жителей и оперативные выезды МЧС на место их образования», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что также ежегодно происходит подтапливание собой экономической зоны «Дубна». Для решения данной проблемы началась модернизация дамбы и установка шандор для регулирования воды.

Кроме этого, паводки ожидают во второй декаде апреля.

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В Подмосковье эвакуировали более 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин
19 марта 2024, 12:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 3,3 тыс. машин эвакуировали в Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«С улиц Подмосковья было перемещено 3348 автомобилей, что на 161 машину меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в городском округе Красногорск: 364 автомобиля. Вторую строчку недельного антирейтинга заняли Ленинский городской округ и Химки с 278 эвакуированными машинами в каждом из муниципалитетов. На третьем месте оказался округ Балашиха, где эвакуировали на штрафстоянку 266 автомобилей. Четвёртое место заняли Котельники (221 эвакуированный автомобиль). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв, с улиц которого увезли 214 неправильно припаркованных машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Подмосковье, можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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В Подмосковье перекроют 200 опасных проходов к ж/д путям
19 марта 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ликвидировать 200 нелегальных проходов к железнодорожным путям планируется в Московской области в текущем году, работы запланированы в 42 округах региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для борьбы с опасными переходами мы строим ограждения вдоль ж/д путей, устанавливаем камеры, которые фиксируют нарушения правил перехода. Кроме того, там, где часто выламывают ограждения, мы делаем рвы и высаживаем труднопроходимые кустарники», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
С начала года в регионе устранили уже свыше 30 опасных троп, расположенных в десяти округах Подмосковья. Такая работа помогает снизить число несчастных случаев на железной дороге.

В министерстве также сообщили, что в регионе с начала года на опасных тропах у ж/д путей погибли уже 29 человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Федеральные трассы Подмосковья готовят к паводку
19 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по подготовке федеральных трасс к весеннему паводку проводят на территории Московской области сотрудники компании «Центравтомагистраль», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на общероссийское ведомство.
«В рамках подготовки к паводку дорожники очищают от снега и льда обочины, кюветы и водопропускные трубы. Мониторинг состояния дорог ведётся круглосуточно, особое внимание уделяется участкам трасс, подверженным подтоплениям», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий весеннего подъёма вод и борьбы с затоплением трасс сформировано 90 дорожных спецбригад оперативного реагирования, задействовано 450 единиц специальной техники. К использованию готово более 20 тысяч кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов. Для дорожников введён режим повышенной готовности.

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Подмосковная молодежь может принять участие в чемпионате «АртМастерс»
19 марта 2024, 11:54

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в чемпионате творческих компетенций «АртМастерс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие все желающие смогут до 27 апреля на сайте чемпионата.

«Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» — это масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий, культуры и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Принять участие в чемпионате можно в двух возрастных категориях: юниоры 14-17 лет и основная 18-35 лет», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что победители смогут получить денежные призы, которые они смогут потратить на образовательные цели и покупку профоборудования, а также реализацию своего проекта.

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В Кашире началась реконструкция комплекса по переработке отходов
19 марта 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Масштабная реконструкция комплекса по переработке твёрдых коммунальных отходов «Дон» стартовала в городском округе Кашира, в ходе работ будут модернизированы существующие мощности по очистке фильтрата и построены новые, предусмотрена также оптимизация сбора свалочного газа, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Запланирована обустройство активной системы сбора и нейтрализации свалочного газа, модернизация очистных сооружений, обрабатывающих образующийся фильтрат, а также строительство двух дополнительных очистных сооружений», — говорится в сообщении.
Качество работ проверяют инспекторы областного Главгосстройнадзора, в том числе испытывается прочность используемых н объекте материалов: для этого задействована лаборатория надзорного ведомства.

Завершить реконструкцию должны в августе текущего года.

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