Фото: Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах» в России.
Как пишет газета The Telegraph, глава Министерства обороны Великобритании обвинил российского лидера Владимира Путина в «краже выборов».
Она также спросила, что случилось с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Ранее Us Weekly сообщал, что Кейт Миддлтон не видели в течение двух месяцев даже ее ключевые сотрудники. Она не появлялся на публике с 25 декабря 2023 года. Это привело к появлению теорий заговора, объясняющих его исчезновение тяжелой болезнью, комой или даже разводом.
Президентские выборы состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов в России. По результатам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего числа голосов.
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Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», – ответила Захарова.
«Нашлась? Ищите, Шаппс», — призвала дипломат.
Ранее Us Weekly сообщал, что Кейт Миддлтон не видели в течение двух месяцев даже ее ключевые сотрудники. Она не появлялся на публике с 25 декабря 2023 года. Это привело к появлению теорий заговора, объясняющих его исчезновение тяжелой болезнью, комой или даже разводом.
Президентские выборы состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов в России. По результатам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего числа голосов.
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Александр Климов