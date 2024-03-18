Захарова ответила министру иностранных дел Великобритании на слова о «сворованных выборах»

Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов пока занимает второе место с результатом в 4,22%. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04%. У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого на данный момент всего лишь 3,16%.