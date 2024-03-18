«Хотели напугать русских»: итоги голосования 2024 и на что пошла Украина для срыва выборов

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17 марта в России завершились выборы президента. Согласно данным ЦИК РФ, действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал большинство голосов, однако окончательные итоги будут известны на заседании ЦИК 21 марта. О том, как на предварительные итоги голосования отреагировали мировые политики, и что предпринимала Украина для срыва президентских выборов в России, расскажет редакция «Радио 1».
Выборы президента: рекордная явка
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 10:00 по мск в голосовании приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 избирателей.
Памфилова отметила, что особенно активно избиратели шли голосовать в новых регионах. Она обратила внимание на то, что люди не боялись террористических актов, ударов по избирательным пунктам и шли на выборы.
«У нас подорвали нашу коллегу. К сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было? На ее место её сын пришел работать в комиссию», — рассказала глава ЦИК РФ.
Выборы президента России: итоги голосования
По предварительному подсчету голосов, первое место занял действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 87,8% участников. Второе место занял Николай Харитонов. Его выбрали 4,7% опрошенных. Третьим стал Владислав Даванков с 3,6%. Четвертую позицию занял Леонид Слуцкий с 2,5%.
Сроки инаугурации президента в России
Согласно российскому законодательству, инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая. На следующий день будет рассмотрен вопрос о назначении на должность председателя правительства.
Президентский срок нового главы начнет исчисляться со дня принятия полномочий.
Реакция мировых политиков на выборы в России
Представители ряда западных стран выразили сомнения в легитимности выборов в России. В МИД Польши возмутились тем, что избирательные участки были организованы за пределами РФ, кроме того, польские власти не одобрили проведение голосования в новых российских регионах.
По мнению главы МИД Великобритании, выборы в России прошли «нечестно» и были «организованы несвободно».
Аналогичным мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский.
Глава ФРГ также заявил, что не признает законность выборов в РФ и не намерен поздравлять Владимира Путина с победой в голосовании.
Как Украина пыталась сорвать выборы в РФ
ВСУ осуществляли массированные атаки российских территорий во все дни президентских выборов. Кроме того, украинские боевики неоднократно предпринимали попытки прорыва российской границы.
Владимир Путин прежде сообщил, что в нападениях на Белгородскую область принимали участие более 2,5 тысячи боевиков ВСУ и 35 танков. Президент подчеркнул, что Киев пытался сорвать процесс голосования и что «безнаказанными эти удары не остаются и не останутся».
«Кого они решили напугать, русский народ?» — недоумевает Путин.
При этом глава государства сообщил, что российская ПВО отражает преимущественное количество атак ВСУ.
Помимо нападений на территории РФ, Украина совершила ряд провокаций с привлечением российских граждан, которые посетили избирательные участки. В различных городах страны, «избиратели» устраивали поджоги, уничтожали бюллетени, обливали документы зеленкой. Многие из тех, кто был задержан за подобные нарушения, признавались, что действовали по заданию украинских кураторов.
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Анастасия Хохлова