Ненадёжные джеты и трудности с ремонтом: неочевидные факты о российских самолетах

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9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. В канун праздника редакция «Радио 1» выяснила, как изменятся цены на авиабилеты в 2024 году, какие направления впервые будут открыты и как происходит импортозамещение.
В каких самолетах нуждается Россия
Председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков рассказал в беседе с «Радио 1» о том, как происходит импортозамещение самолетов, где авиаперевозки необходимы, и какие регионы больше всего нуждаются в авиасообщении.
«Страна наша большая, территория протяженная с разными природно-климатическими условиями. Во многих местах, например, в Арктике или на Востоке самолеты являются единственным транспортным средством. Поэтому на мой взгляд, наша авиация нуждается в дальнемагистральных самолетах, которые способны долететь до Дальнего Востока без посадок, нам нужны также самолеты, предназначенные для Севера, также мы нуждаемся в малых самолетах», - заявил Янков.
Как проходит импортозамещение самолетов
Янков также рассказал о том, как происходит импортозамещение и чем, по его мнению, зарубежные самолеты лучше отечественных.
«Если говорить о дальнемагистральных самолетах, то единственное, что нам предлагает авиастроительная корпорация, это возобновление производства ИЛ-96-400. Она готова производить 2 штуки в год. Этого явно недостаточно для того, чтобы импортозаместить те боинги, которые сейчас летают на Дальний Восток. Что у нас летает на Севере? До сих пор летают полярные модификации самолетов Ан-24 и Ан-26. Как поддерживается их летная годность, с учетом того, что ГП «Антоново» находится в Киеве? (ГП «Антоново» - украинское предприятие, которое занимается грузовыми перевозками, производством и ремонтом самолетов серии «Ан» - прим.ред.). Вместо этих самолетов нам ничего не предложено», - объяснил Янков.
Говоря о малых самолетах, Янков отметил, что в России до сих пор летают Ан-2.
«Чем предлагается заместить Ан-2? Рассказывали, что есть самолёт «Баргузин», еще ранее рассказывали о других судах. Вместо этого нам обещают «Сухой суперджет». Это не плохой самолет, однако он не зарекомендовал себя надежным. Там часто были отказы, чаще, чем в иностранных самолетах, кроме того, там сложности с сервисным обслуживанием. То есть если для «Боинга» нужная деталь приходит на следующий день, то в случае поломки у «Суперджета», запчасть придется ждать месяц», - пояснил эксперт.
Критичные секторы авиации в России
«Будут у нас эти самолеты («Суперджеты» – прим.ред.), они тоже хороши, но всюду, куда могут долететь, можно доехать. Мы не видим в этом трагедии, потому что у нас уже два года закрыты аэропорты юга, и мы не видим, что там какой-то экономический кризис. Наоборот, в Краснодаре население растет, в Ростове недвижимость дорожает, Воронеж не плохо живет, а это города-миллионники. Это показывает, что в обжитых районах европейской части ситуация не критична. Критичная ситуация там, где я уже сказал. Как идет импортозамещение именно в критичных секторах авиации, мне не понятно», - подчеркнул эксперт.
Как военная авиация «подпитывает» гражданскую
На вопрос о том, не связана ли сложная ситуация с импортозамещением гражданских судов с тем, что основные средства уходят на модернизацию военных самолетов на фоне проведения СВО, Янков ответил, что военная авиация «подпитывает» гражданскую.
«Это сообщающиеся сосуды. Как строилась советская авиационная промышленность: производился военный самолет, а потом в этом фюзеляже, с этими крыльями, делалась гражданская модификация. То есть военная авиация наоборот подпитывала гражданскую своими разработками. Я бы сказал так, до начала спецоперации на территории Украины, реально наши авиакомпании были нацелены на импорт, и этому было объяснение: импортные самолеты были более энергоэффективные, импортные двигатели потребляют меньше керосина, чем отечественные, поэтому экономика иностранных самолетов была лучше. Всерьез импортозамещением занялись только два года назад. Авиапромышленность не может возродиться за такой срок, это процесс на несколько десятилетий», - заключил Янков.
Новые рейсы в 2024 году
Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о том, стоит ли ожидать повышения цен на авиабилеты в 2024 году, и какие новые рейсы будут открыты.
«Кувейтский бюджетный перевозчик увеличивает проездную емкость на рейсы из аэропорта Домодедово: маршрут Москва-Кувейт Сити, которые пользуются спросом для путешественников. «Этихад» (авиакомпания ОАЭ – прим.ред.) увеличивает количество проездной емкости на рейсах: Москва-Абу-Даби, Санкт-Петербург-Абу-Даби. В ближайшее время также планируется перезапуск аэропорта Краснодара, который был закрыт после начала СВО. Туда будут осуществляться рейсы «Победы» и «Аэрофлота» два раза в день в дневное время суток», - сообщил Герасимов.
Цены на авиабилеты в 2024 году
На вопрос о том, чего стоит ждать от цен на авиабилеты в текущем году, эксперт ответил, что их стоимость навряд ли снизится.
«У нас субсидирование идет по перевозкам на Дальний Восток и Сибирь, поэтому я ожидаю, что там увеличатся цены примерно на 9%. Многие перевозчики соответственно сократят полетную программу из центральной части России в регион, поскольку нагрузка снизится. Также будут осуществляться прямые рейсы по маршруту Благовещенск – Пекин, рейсы на Хайнань будут осуществлять перевозчики «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», - объяснил Герасимов.
Он также подчеркнул, что рейсы из России в Китай будут прямыми.
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