Объем авиаперевозок в мире всё ещё не достиг допандемийного уровня

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Мировой объем авиаперевозок до сих пор не достиг допандемийного уровня. Об этом говорится в отчётах ACI и IATA.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2023 году совокупные показатели пассажирооборота в мире достигли 94,1% от уровня 2019 года.
По сравнению с 2022 годом рост составил 36,9%, а пассажирооборот за год вырос на 41,6% и составил 88,6% от уровня 2019 года. При этом внутренний пассажирооборот вырос на 30,4%.
В свою очередь Международный совет аэропортов (ACI Europe) сообщает, что в 2023 году рост пассажиропотока через европейские аэропорты составил 19%, а показатель в целом достиг уровня 94,6% от докризисного.
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По сравнению с 2022 годом рост составил 36,9%, а пассажирооборот за год вырос на 41,6% и составил 88,6% от уровня 2019 года. При этом внутренний пассажирооборот вырос на 30,4%.
«За год через европейские аэропорты прошло 2,3 млрд пассажиров, что является впечатляющим результатом, учитывая инфляционное давление и повышение тарифов на авиаперевозки в результате геополитической напряженности», — отметил директор ACI Europe Оливье Янкович, пишет Телеграм-канал «Авиатранспортное обозрение».
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Диана Аванесян