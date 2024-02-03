Первый рейс обновлённого отечественного Ту-214 успешно завершился в Сочи

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Первый пассажирский рейс, выполненный Ту-214 после перезапуска регулярных полётов этих самолётов, прошёл успешно. Борт со 177-ю пассажирами, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, благополучно приземлился в Сочи.
В настоящее время большинство отечественных авиаперевозчиков выполняют рейсы на импортных самолётах Boeing производства США или французских Airbus. С 2022 года компании столкнулись с трудностями в поставках самолётов и комплектующих к ним из-за антироссийских санкций. Вывод на маршруты отечественных Ту-214 видится хорошим способом решить эту проблему.
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Александр Бойцов