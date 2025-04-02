«Ненавижу всю её алчную семейку!»: Сестра Бишимбаева продолжает очернять убитую Салтанат и её родных

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангелды (слева) выступает на марше против насилия (Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов)
Сестра осуждённого Куандыка Бишимбаева Аружан продолжает негативно отзываться о Салтанат Нукеновой и её семье. Напомним, что бывший министр экономики Казахстана убил свою избранницу в собственном ресторане в центре Астаны в ноябре 2023 года. В прошлом году Куандыка приговорили к 24 годам тюремного заключения.
«Ненавижу её и всю её алчную семейку!» — написала Аружан Бишимбаева под опубликованной ею фотографией Салтанат.Сестра экс-чиновника уверена, что Нукенова сама довела Куандыка, который её якобы очень любил.
«<…> умышленное убийство с особой жестокостью, в котором его обвинили, у меня вызывает гнев и ярость, потому что этого не было, это не доказано. Ещё большее возмущение у меня вызывает лицемерие, с которым из неё сделали святую», — заявила Аружан.Помимо всего прочего, Бишимбаева бросилась с упрёками на брата Салтанат Айтбека, его родителей, адвокатов, судью, которая вела нашумевший процесс, судмедэксперта и бывшую супругу Куандыка Назым Кахарман за то, что та стала на стороны родных жертвы.
Пользователи соцсети в шоке от такого поведения сестры осуждённого экс-чиновника. Они считают, что ей в этой ситуации стоило бы промолчать.
«Брат убил человека, о чём еще может идти речь?!»; «Вы все очерняете брата, судью и так далее, а в действительности он совершил грех, этому нет оправдания. Никто не имеет права забирать чью-то жизнь!» — возмущённо пишут пользователи.
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Анастасия Чубина