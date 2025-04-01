Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой

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Бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его жена Лина и их девятилетняя дочь Саманта были найдены мертвыми в своем особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.
Тела обнаружили утром в пятницу, 29 марта. Сотрудники правоохранительных органов получили звонок от соседей, обеспокоенных долгим молчанием семьи. По предварительным данным, смерть Ричарда наступила одновременно с его женой и дочкой. Это случилось в промежутке между 10:20 и 11:29 утра.
54-летний Ричард состоял в браке с 45-летней Линой с 2009 года. Лина была иммигранткой из Колумбии и работала в Министерстве по делам ветеранов США. Доход у семьи был приличный.
Двое других детей пары — сын и дочь — в момент трагедии находились в школе.
Полиция пока не дала точного ответа, что стало причиной гибели: убийство или несчастный случай.
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54-летний Ричард состоял в браке с 45-летней Линой с 2009 года. Лина была иммигранткой из Колумбии и работала в Министерстве по делам ветеранов США. Доход у семьи был приличный.
Двое других детей пары — сын и дочь — в момент трагедии находились в школе.
Полиция пока не дала точного ответа, что стало причиной гибели: убийство или несчастный случай.
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Мария Моисеева