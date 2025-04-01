Стало известно о долгах террористки Дарьи Треповой*

Дарья Трепова* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Террористка Дарья Трепова* задолжала государству практически 270 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что речь идет о взносах по ИП на 96 тысяч и неоплаченных коммунальных услугах на 170 тысяч.
Журналисты пишут, что Трепова* в свое время собиралась заниматься книжной интернет-торговлей, на ИП, ликвидированное в декабре, капали взносы. Что касается долгов по ЖКХ, квартира ранее принадлежала отцу Треповой*, на оба долга начисляется пеня.
По оценке СМИ, для погашения долга Треповой* придется шить армейскую форму в колонии минимум два года за 22440 в месяц. Дарью Трепову* осудили за убийство военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Петербурге в апреле 2023 года. Осужденная получила 27 лет.
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*Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
По оценке СМИ, для погашения долга Треповой* придется шить армейскую форму в колонии минимум два года за 22440 в месяц. Дарью Трепову* осудили за убийство военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Петербурге в апреле 2023 года. Осужденная получила 27 лет.
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*Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов