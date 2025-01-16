Мстит родне и выгораживает сына: на что пошла мать убийцы своей жены Бишимбаева, чтобы освободить сына

Альмира Бишимбаева (Фото: соцсети)
Бывший депутат из Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам колонии за жестокое убийство своей супруги Салтанат Нукеновой в мае 2024 года. Изначально казалось, что благодаря связям чиновник сможет избежать сурового наказания, но после широкой огласки экс-депутат лишился возможности обойти правосудие. Участники дела рассказывают, что мать заключенного Бишимбаева Альмира Нурлыбекова пытается отомстить обидчикам за своего сына.
Попытки матери насолить обидчикам сына
Как пишут в Starhit, Альмира инициировала уголовное преследование в отношении своей же родственницы. В частности, разбирательства начались в сторону жены троюродного дяди Куандыка Бекзат Кемеловой. В деле указывается, что та, якобы, с помощью обмана завладела миллионом долларов. Бишимбаева отметила, что Бекзат с помощью запугивания родителей депутата получила от Альмиры драгоценности. Она сказала, что в отношении них скоро начнутся проверки, в связи с чем предложила свою помощь, а после завладела имуществом.
По словам мужа Бекзат, врача высшей категории, судмедэксперта Кайрата Кемелова, Альмира нагло врет. Дело в том, что семья отказалась помогать семье чиновника. Те просили повлиять на исход дела и получили отрицательный ответ.
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Как все было на самом деле
Кемелов рассказывает, что когда узнал об убийстве, сразу поехал к семье, чтобы выразить свои соболезнования. Уже там родные попросили врача съездить с ними в морг для того, чтобы он попросил своих коллег дать нужное им заключение в пользу Куандыка. Они требовали, чтобы медэксперты зафиксировали смерть жены Бишимбаева в результате падения с высоты.
Когда задуманное не свершилось, супруга Кемелова стала получать угрозы от матери и отца Куандыка. Также женщину обещают посадить. К тому же Кемелова просили помочь в оформлении невменяемости Куандыка. Когда снова был дан отказ, семья Бишимбаева стала винить жену врача в том, что это она настроила супруга против них. Сейчас Кайрат надеется на то, что его жене удаться доказать свою невиновность.
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