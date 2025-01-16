Мстит родне и выгораживает сына: на что пошла мать убийцы своей жены Бишимбаева, чтобы освободить сына

Бывший депутат из Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам колонии за жестокое убийство своей супруги Салтанат Нукеновой в мае 2024 года. Изначально казалось, что благодаря связям чиновник сможет избежать сурового наказания, но после широкой огласки экс-депутат лишился возможности обойти правосудие. Участники дела рассказывают, что мать заключенного Бишимбаева Альмира Нурлыбекова пытается отомстить обидчикам за своего сына.